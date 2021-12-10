Медики призывают вакцинировать детей с хроническими заболеваниями в первую очередь

Она рассказала, что больница по-прежнему переполнена и оказывает неотложную помощь нетипично большому числу пациентов, что, по словам врача, связано с окончанием локдауна и учащением контактов между детьми. Однако доля новых пациентов с Covid-19 относительно невелика, и время, которое они проводят в больнице, обычно довольно короткое.

Учитывая, что молодые люди чаще переносят Covid-19 легко и быстро, Снипе призвала родителей не везти своих детей в больницу при констатации у них Covid-19, если не наблюдается тяжелых симптомов. В большинстве случаев лечение следует проводить дома, поддерживая постоянную коммуникацию с семейным врачом.

На вопрос, следует ли вакцинировать детей от Covid-19, заведующая BKUS ответила, что теоретически самый высокий риск болезни в тяжелой форме наблюдается у детей с хроническими заболеваниями, включая онкологию, диабет, избыточный вес и хронические заболевания сердца и легких.

"Если собрать европейские данные о 820 000 детей, заболевших коронавирусом, то в больницы попадает чуть более 1% из них. (..) Четверть из них страдала этими хроническими заболеваниями. Это означает, что детей с хроническими заболеваниями следует вакцинировать в первую очередь, но в принципе чрезвычайно высокого риска для них нет, если анализировать все эти последние данные", - пояснила Снипе, отметив, что указанная тенденция не очень убедительна.

Главврач BKUS сообщила, что больница организует вакцинацию детей против Covid-19, если родители сделают такой выбор. Каждый ребенок сможет получить прививку в любом месте, где вакцинируют детей согласно календарю прививок.

Как сообщалось ранее, Государственный совет по иммунизации (IVP) в целом поддерживает вакцинацию против Covid-19 детей в возрастной группе от 5 до 11 лет, но повторно подчеркивает, что по-прежнему имеет первостепенное значение вакцинация пожилых людей и групп риска. Об этом говорится в заявлении, сделанном в начале декабря руководителем IVP профессором Даце Завадской.