Смерть молодого человека дала возможность жить шести другим

Госпожа Силва в своем роде теперь смотрит на мир глазами молодого человека. Донору не было и сорока лет. Разрыв сосуда в голове был смертельным. И в самый тяжелый момент родственники не отказали на просьбу трансплантологов позволить использовать ткани и органы умершего.

Это позволило больнице Страдиня осуществить пересадку сердца, печени, новые органы получили и два почечных пациента, а два глазных пациента вернули зрение. Все они бесконечно благодарны семье донора.

"Несомненно - огромный подарок! Состояние глаз было таким, что иначе я потеряла бы зрение", - говорит получившая трансплантацию роговицы глаза Силва.

Пересадку печени осуществили молодому человеку. И в первый раз во время операции использовали еще небывалую технологию.

Сердце также пересадили молодой женщине, которой нет и 40 лет.

Особенно врачи гордятся тем, что латвийские пациенты и близкие доноров все больше понимают пожертвование органов. Однако впервые в Латвии от одного донора были сделаны шесть операций.

"Подарили шести людям жизнь, здоровье. Мы с этим случаем за четыре года повысили процент согласия на 70%", - сказал руководитель Национального центра координации трансплантации Юрий Бормотов.

Во время ковида во всем мире примерно на пятую часть снизилось число трансплантаций. В Латвии в этом году были пересажены 43 роговицы глаз, осуществлена одна пересадка печени и две пересадки сердца, до конца года надеются осуществить пересадку 30 почек.