В Эстонии задержаны латвийцы: они перевозили опасный наркотик внутри себя

Глава Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Ляэнеской префектуры Тармо Вярят сказал, что полиция ежедневно трудится над тем, чтобы поймать различных потенциальных импортеров наркотиков. В этот раз полиция узнала о возможном ввозе наркотиков в Эстонию во время сбора информации.

"Мы получили информацию, что потенциальные торговцы наркотиками могли поехать на машине из Латвии в Пярну в ночь на 2 октября, и задержали машину в Пярну в 4 часа ночи. Во время первоначального обыска машины и находящихся в ней людей ничего обнаружено не было, но у полиции были основания полагать, что наркотик был спрятан. Было подозрение, что вещество может быть спрятано в теле людей, и медицинское обследование выявило нелегальное вещество", - сказал Вярат.

В машине были 46-летний мужчина, 36-летняя и 30-летняя женщины. Они были задержаны как подозреваемые в совершении преступления. Было установлено, что это синтетический опиоид изотонитазен. "Скорее всего, целью преступников было доставить вещество в Таллинн и продать его там", - сказал Вярат.

По его словам, полиция систематически работает над предотвращением трансграничных наркопреступлений, а поимка любого торговца наркотиками помогает предотвратить распространение запрещенных веществ.

По словам прокурора Ляэнеского округа Лийзы Нууд, изотонитазен - опасное вещество, микроколичества которого достаточно для передозировки.

"Изотонитазен - это сильный синтетический опиоид, который по силе действия подобен фентанилу. Подозреваемые имели при себе 22,68 грамма изотонитазена, этого количества было бы достаточно, чтобы вызвать наркотическое опьянение у 11 340 человек",

- добавила Нуут.

Кроме того, при обыске у подозреваемых было обнаружено 1,06 грамма вещества альфа-пирролидинопентиофенон.

9 декабря Пярнуский уездный суд в порядке договорного производства признал 46-летнего Андрея Гангало, 36-летнюю Анну Зверкович и 30-летнюю Сандру Пильве виновными в обороте наркотиков в крупном размере.

Суд приговорил лиц к пяти годам лишения свободы, из которых реальный срок в тюрьме составит полгода. Оставшийся срок будет условным с испытательным сроком в пять лет.

Кроме того, 46-летний Андрей и 36-летняя Анна будут депортированы из Эстонии с запретом на въезд на десять лет.