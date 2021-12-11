Исследование: коронавирус может напрямую заражать жировые клетки

В исследовании, которое еще не рецензировано и опубликовано в базе данных bioRxiv, ученые экспериментировали с жировыми тканями, оставшимся после процедуры липосакции. Их целью было выяснить, может ли коронавирус заразить жиры. Они обнаружили, что вирус действительно способен заражать адипоциты жировых клеток. Параллельно с этим выяснилось, что заражены могут быть и макрофаги клеток иммунной системы, находящиеся в жировых тканях.

Далее ученые исследовали жировые ткани скончавшихся в результате Covid-19 и обнаружили частички вируса в жировых тканях, окружающих некоторые органы. Известно, что такие вирусы как ВИЧ и грипп могут "прятаться" от иммунной системы в жировых тканях. Считается, что SARS-CoV-2 теоретически может то же самое, пишет издание The New York Times.

Еще в начале пандемии стало известно, что у людей с лишним весом после заражения Covid-19 больший риск пережить тяжелое течение заболевания или даже умереть. У ученых есть несколько теорий по поводу того, как жиры этот риск увеличивают.

Большое количество жира в животе может оказывать давление на диафрагму, затрудняя попадание потока воздуха в легкие. Если человеку тяжело дышать в обычное время, то после заражения коронавирусом нормальное потребление кислорода может стать практически невозможным. Кроме того, у людей с лишним весом в крови могут чаще образовываться тромбы.