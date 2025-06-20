Лиепайчанин, выигравший миллион в лотерее, рассказал, на что потратит деньги

История жителя Лиепаи, которому чуть больше 30 лет, началась вполне буднично - в пятницу вечером он приобрел последний доступный билет лотереи в магазине Maxima.

"В конце рабочего дня я зашел в Maxima за продуктами. Не являюсь постоянным участником лотерей, но Senatnes loterija уже покупал, как и Pērle и Miljons. На этот раз решил взять Senatnes, продавец сказала, что остался последний. Я согласился. Заплатил за покупки и пошел домой. Пока жена готовила ужин, я играл с ребенком. Потом она крикнула: "Смотри - миллион!". Я не поверил. Только с третьего раза пошел посмотреть", - вспоминает победитель.

Муж с женой несколько минут просто молча смотрели друг на друга.

Билет проверили в магазине, где подтвердили, что выигрыш крупный, но не уточнили сумму. Уже дома мужчина связался с Latvijas Loto, где подтвердили: это действительно миллион евро.

"Руки дрожали. Ни в тот, ни на следующий день мы не могли ясно мыслить", - признался новоиспеченный миллионер.

Позже семья спокойно составила план: часть денег потратить на личные удовольствия, остальное вложить в разумные инвестиции: "пусть деньги приносят деньги".

Победитель также поделился тремя, как он сам говорит, полушутливыми ритуалами, которые, возможно, помогли привлечь удачу: "Это, конечно, звучит смешно, но у нас есть три ритуала. Жена по четвергам пьет кофе с корицей, мы после 18:00 не выносим мусор и не свистим в помещении".

Победитель получит всю сумму без удержания подоходного налога, сообщили в Latvijas Loto.

В каждой серии лотереи Senatnes loterija один миллион билетов, среди них есть два выигрыша по миллиону евро.