Бил, душил и издевался. Семь лет с момента двух жестоких убийств на Кипсале

6 декабря 2014 года на Кипсале пропала 79-летняя женщина, шедшая на богослужение. Спустя неделю был найден ее труп, а 18 декабря - еще одна мертвая женщина. С момента тех трагических событий прошло семь лет. Портал Apollo.lv обобщил, что известно о произошедшем на данный момент.

6 декабря без вести пропала Леонида 1935 года рождения, отправившаяся на богослужение. После богослужения женщина домой - в монастырь на Кипсале - не вернулась.

Полиция обнаружила останки Леониды через неделю, 14 декабря. Произошло это недалеко от места жительства женщины, тело спрятали под кучей распиленных деревьев и ветвей.

Были констатированы признаки насильственной смерти - рана от удара по голове. В день убийства Леонида не была одета в монашеское одеяние. Признаки ограбления констатированы не были.

Произошедшее стало большим шоком для других представителей монастыря.

"Я думаю, она была очень святой сестрой, и ее смерть - одна большая тайна", - рассказала тогда передаче "Новости TV3" представитель монастыря.

О пропаже второй женщины Госполиция получила информацию 18 декабря 2014 года, сообщала передача Panorāma.

В поисках женщины 1958 года рождения принимали участие как полицейские, так и коллеги пропавшей, с помощью которых на Кипсале, на Баласта дамбис недалеко от улицы Матрожу, и было найдено тело.

У женщины была травма от удара по голове, разорванная одежда, кроме того, насильник труп пытался спрятать.

"Очень интенсивная работа, в которую были вовлечены как силы криминальной полиции, так и территориального участка, позволила нам рано утром задержать возможного преступника.

Теперь могу сказать, что сейчас он уже дает показания по поводу того, что совершил", - сказал после задержания подозреваемого начальник Криминальной полиции управления Госполиции Рижского региона Андрей Созинов.

19 декабря 2014 года полиция задержала 18-летнего молодого человека, который подозревался в убийстве двух пожилых женщин.

18-летний парень признался в обеих убийствах.

Убитая монашка не могла сопротивляться

Свидетельница, также монашка, жила вместе с одной из убитых женщин. Она рассказала, что умершая была очень хорошим человеком.

У женщины было очень слабое здоровье, в том числе проблемы с сердцем. Монашка отметила, что убитая физически не могла защищаться.

Кроме того свидетельница сказала, что, прибыв на место убийства, ей показалось, что на убитую упало дерево - все тело было в тяжелом состоянии, но она даже не могла подумать, что произошло убийство, так как на него похоже не было.

Также она отметила, что немного знает обвиняемого, так как он - из семьи, живущей рядом с монастырем, и они с ним знакомы. Женщина рассказала, что сейчас довольно сложно допустить, что обвиняемый мог совершить эти преступления, и она хочет пожелать этой семье только хорошего и пытается не держать зла.

Показания матери обвиняемого

В январе 2016 года мать обвиняемого на заседании суда Курземского района Риги рассказала, что знала обеих женщин. Сам обвиняемый знал одну из убитых.

Мать пояснила, что в первый день, когда произошло убийство, у сына был день рождения, дома состоялся небольшой праздник, после чего подросток пошел развлекаться с друзьями. Он вернулся в шесть утра, однако был трезв.

В свою очередь во второй день молодой человек пошел к друзьям, где они смотрели фильм и гуляли. Матери показалось, что домой он вернулся после 21 часа, однако позднее констатировала, что сын не вернулся домой. Обвиняемый явился лишь в 23 часа, причем пьяным.

Мать также указала, что оба раза одежда подростка не была в крови и на ней не было признаков борьбы.

В день второго убийства куртка парня была немного грязной, однако обвиняемый указал, что несколько раз упал, пока шел.

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Убийца бил и издевался над половыми органами женщин

Полиция удалось выяснить, что 6 декабря 2014 года после употребления алкогольных напитков обвиняемый пошел домой, но по дороге встретил первую жертву. Он хотел отнять у женщины деньги.

Он подкрался сзади и затащил ее в кусты. Обвиняемый душил жертву, пока она не упала. После этого он несколько раз ударил ее в лицо и в грудную клетку.

Подросток снял с женщины колготки, нижнее белье и, используя ветку дерева, издевался над ее половыми органами. Затем он обыскал женщину, чтобы найти полезные для себя вещи, но ничего не нашел. Осознав, что совершил убийство, подросток набросал на тело ветви деревьев.

Точно так же молодой человек поступил и 18 декабря 2014 года. После употребления алкоголя обвиняемый шел домой и недалеко от места жительства заметил вторую жертву. Чтобы обокрасть ее, он попросил сигарету, а после отказа подкрался сзади, начал душить и затащил в кусты, где начал издеваться над ее половыми органами.