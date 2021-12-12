Снегопад на прошлой неделе стоил Риге более миллиона евро

После крупного снегопада на прошлой неделе тротуары вовремя не убрали даже во владениях самоуправления, автомобили по-прежнему катаются по льду даже на магистральных улицах, но руководство Риги считает, что хорошо справилось с обязанностями.

С 29 ноября по 3 декабря снег падал каждый день, в пятницу было впервые в истории объявлено красное предупреждение об очень сильном снеге. 30-сантиметровый слой покрывал улицы, крыши, машины.

Рига со снегом не справилась. Число ДТП выросло на 50%, образовались пробки, опаздывал общественный транспорт.

Заявки страховщикам о ДТП в Риге: С 18 ноября по 26 ноября: 387 С 27 ноября по 5 декабря: 586

В Рижской думе даже приняли правила, что тротуар должен быть чистым с 8 утра и сразу после снегопада. Улицы в течение трех-четырех часов. Но лед на проезжей части даже магистральных улиц сохранился и через неделю после осадков.

И.о. главы департамента транспорта Риги, Янис Вайводс, считает, что в борьбе с экстремальным снегом достигнуты хорошие результаты. А оставшийся лед - стечение обстоятельств, в частности, резкое падение температуры.

Погодные условия прошлой недели стоили рижанам более миллиона евро. Вывезено более 20 тысяч кубических метров снега. Сколько город тратит на такой груз в департаменте не говорят.

"Здесь в силу вступает такая вещь как коммерческая тайна. Но я могу сказать, что это все регламентировано в процедуре закупок", - заявил Вайводс.

У проезжей части города один хозяин, а ответственных за тротуары - тысячи. В основном, частные собственники и домоуправление. В некоторых местах тротуар чистый, а где-то надо лезть через сугробы. Из 3 миллионов квадратных метров тротуаров, самоуправлению принадлежит шестая часть.

"Для нас природная стихия на прошлой неделе стала вызовом. Не только в Риге, а в любом городе, где мы работаем. В Юрмале, Резекне, Лиепае. В конце дня мы справились, но договор предусматривает, что тротуары должны быть чистыми в 8 часов утра, что из-за погодных условий не было возможно", - рассказал член правления Clean R Гунтарс Левицс.

Договор с Clean R заканчивается через три года, но в конце каждого года у сторон есть право выбрать - продолжать сотрудничество или нет. И дума, и фирма пока думают.

Теперь за содержание улиц отвечают те, кто десять лет был в оппозиции и критиковал думу Нила Ушакова и Андриса Америкса за расточительное и неумелое городское обслуживание. Это был их шанс показать, что могут лучше.

"Если говорить об улицах, то я считаю, что, учитывая большой объем снега, четыре оранжевых, одно красное предупреждение, неработающий аэропорт, опаздывающие поезда, мы более-менее справились. Проблемные места - тротуары", - заявил вице-мэр Вилнис Кирсис.

Чтобы централизованно чистить всю улицу: и тротуар, и проезжую часть, у города нет денег. Единственный способ - заставить частных владельцев лучше выполнять свои обязанности. Это тоже ответственность думы. В этом году впервые самоуправление образовало мобильные бригады, которые чистили неубранные места. Владельцам за такие услуги пришлось не только покрывать расходы, но и платить штраф. На этой неделе таким образом убрано более 50 мест. В будущем возможно увеличить обороты.