Вс, 12.12.2021
Глупо думать, что война ограничится одной нацией представитель западной разведки
представитель западной разведки
2

Снегопад на прошлой неделе стоил Риге более миллиона евро

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

До сих пор ни один хозяин Риги не справился с уборкой снега, и нынешняя дума не стала исключением. Несмотря на то, что руководство города объявило, что главным является человек, именно обычным пешеходам сложнее всего, сообщает программа Nekā Personīgā.

После крупного снегопада на прошлой неделе тротуары вовремя не убрали даже во владениях самоуправления, автомобили по-прежнему катаются по льду даже на магистральных улицах, но руководство Риги считает, что хорошо справилось с обязанностями.

С 29 ноября по 3 декабря снег падал каждый день, в пятницу было впервые в истории объявлено красное предупреждение об очень сильном снеге. 30-сантиметровый слой покрывал улицы, крыши, машины.

Рига со снегом не справилась. Число ДТП выросло на 50%, образовались пробки, опаздывал общественный транспорт.

Заявки страховщикам о ДТП в Риге:

С 18 ноября по 26 ноября: 387

С 27 ноября по 5 декабря: 586

2

В Рижской думе даже приняли правила, что тротуар должен быть чистым с 8 утра и сразу после снегопада. Улицы в течение трех-четырех часов. Но лед на проезжей части даже магистральных улиц сохранился и через неделю после осадков.

И.о. главы департамента транспорта Риги, Янис Вайводс, считает, что в борьбе с экстремальным снегом достигнуты хорошие результаты. А оставшийся лед - стечение обстоятельств, в частности, резкое падение температуры.

Погодные условия прошлой недели стоили рижанам более миллиона евро. Вывезено более 20 тысяч кубических метров снега. Сколько город тратит на такой груз в департаменте не говорят.

"Здесь в силу вступает такая вещь как коммерческая тайна. Но я могу сказать, что это все регламентировано в процедуре закупок", - заявил Вайводс.

У проезжей части города один хозяин, а ответственных за тротуары - тысячи. В основном, частные собственники и домоуправление. В некоторых местах тротуар чистый, а где-то надо лезть через сугробы. Из 3 миллионов квадратных метров тротуаров, самоуправлению принадлежит шестая часть.

"Для нас природная стихия на прошлой неделе стала вызовом. Не только в Риге, а в любом городе, где мы работаем. В Юрмале, Резекне, Лиепае. В конце дня мы справились, но договор предусматривает, что тротуары должны быть чистыми в 8 часов утра, что из-за погодных условий не было возможно", - рассказал член правления Clean R Гунтарс Левицс.

Договор с Clean R заканчивается через три года, но в конце каждого года у сторон есть право выбрать - продолжать сотрудничество или нет. И дума, и фирма пока думают.

Теперь за содержание улиц отвечают те, кто десять лет был в оппозиции и критиковал думу Нила Ушакова и Андриса Америкса за расточительное и неумелое городское обслуживание. Это был их шанс показать, что могут лучше.

"Если говорить об улицах, то я считаю, что, учитывая большой объем снега, четыре оранжевых, одно красное предупреждение, неработающий аэропорт, опаздывающие поезда, мы более-менее справились. Проблемные места - тротуары", - заявил вице-мэр Вилнис Кирсис.

Чтобы централизованно чистить всю улицу: и тротуар, и проезжую часть, у города нет денег. Единственный способ - заставить частных владельцев лучше выполнять свои обязанности. Это тоже ответственность думы. В этом году впервые самоуправление образовало мобильные бригады, которые чистили неубранные места. Владельцам за такие услуги пришлось не только покрывать расходы, но и платить штраф. На этой неделе таким образом убрано более 50 мест. В будущем возможно увеличить обороты.

За неубранные улицы и скользкие дороги получено около 200 жалоб. Полиция самоуправления начала около 30 административных дел за травмы из-за неочищенных тротуаров и крыш.


НАВЕРХ
Back