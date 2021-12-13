Права, студенческий или удостоверение пенсионера при проверке QR-кода?

Вопрос о предъявлении вместе с ковид-сертификатом документов, альтернативных паспорту или ID-карте, может быть решен уже на этой неделе, сообщил журналистам в понедельник после заседания правящей коалиции председатель фракции "Для развития/За" Юрис Пуце.

Он заявил, что это "техническое и легкое предложение", не требующее сложного обсуждения на уровне правительства, поэтому его планируется решить в Сейме, что позволит сделать это раньше.

Планируется, что лица в возрасте до 15 лет смогут подтвердить свою личность с помощью ученических билетов, а также можно будет использовать водительские права, пенсионное свидетельство и другие документы, выдаваемые государством.

Соответствующие поправки к закону о борьбе с распространением инфекции Covid-19 представили члены партии "Для развития/За!" министр внутренних дел Мария Голубева и министр здравоохранения Даниэль Павлютс, сообщила агентству LETA представитель партии Лиене Анчупане.

"Пандемия и так осложняет повседневную жизнь людей. Если есть возможность в какой-то мере облегчить ее, то такую возможность необходимо использовать", - заметил Павлютс.

В настоящее время многие услуги доступны только при предъявлении свидетельства о вакцинации, и "очень неудобно, что единственным документом, удостоверяющим личность человека, является паспорт или удостоверение личности", говорит Голубева. Поэтому планируется расширить ряд документов удостоверениями, которыми люди пользуются ежедневно.

По словам Анчупане, министры предложили поправки, поскольку в обществе ведутся широкие дискуссии о том, что ежедневное ношение паспорта или ID-карты доставляет людям неудобства.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш уже выразил недоумение по поводу того, почему водительские права не могут быть использованы в качестве документа, удостоверяющего личность владельца сертификата Covid-19.