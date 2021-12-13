Павлютс: срок действия сертификатов о вакцинации будет зависеть от вакцины

Министр пояснил, что срок действия сертификата о вакцинации может быть на три месяца дольше, чем крайний срок введения дополнительной вакцины: в случае с Janssen это два месяца, пять месяцев для AstraZeneca и шесть месяцев - для Pfizer/Biontech и Moderna.

Соответственно, сертификаты о вакцинации могут иметь разный срок годности в зависимости от вакцины.

Это также будет означать, что в Латвии сертификат о вакцинации будет действителен в течение более короткого периода, чем в других странах Европейского союза, где он действителен в течение девяти месяцев.

Павлютс надеется, что решение о сроке действия сертификатов будет принято правительством к Рождеству, чтобы постановление могло вступить в силу уже 1 февраля, с серьезным переходным периодом.

В контексте пересечения границ Павлютс объяснил, что правила для путешествий могут отличаться от правил внутри страны, что также является обычной практикой в других странах.

Для ограничения распространения нового штамма коронавируса омикрон проводится тщательный эпидемиологический контроль и более активное тестирование прибывающих в Латвию на основе разработанного Центром профилактики и контроля заболеваний списка стран, затронутых омикроном.

Если еще недавно заболеваемость в Латвии превышала среднюю по Евросоюзу, то теперь ситуация изменилась.

Правительство не готовит решение по введению локдауна к новому году, сказал Павлютс, добавив, что дальнейшие ограничения и их послабления будут зависеть, среди прочего, от того, как латвийцы будут отмечать приближающиеся праздники, так как "великое" снижение распространения Covid-19, которое наблюдалось после локдауна, теперь остановилось.