В Балтийском море столкнулись два грузовых судна

По предварительной информации, в воде находятся как минимум два человека, сообщает по Морская администрация Швеции.

Перевернулось судно Karin Hoej длиной 55 метров, зарегистрированное в Дании. Считается, что в воде находятся люди, которые были на борту этого судна. Второе судно, попавшее в аварию, - это судно под британским флагом Scot Carrier, длина которого составляет 90 метров.

Представитель Морской администрации Швеции сказал, что в ледяной воде были слышны крики людей. "Здесь очень темно и холодно", - сказал BBC Йонас Франценс. "В настоящее время температура воды составляет около +4 градусов по Цельсию, а температура воздуха около +6 градусов".

Кораблекрушение произошло в понедельник, 13 декабря, между южным шведским городом Истад и датским островом Борнхольм около 3:30 утра по местному времени.

Спасательная команда прибыла на место происшествия и услышала крики в воде, но никого пока не удалось обнаружить. На помощь были отправлены водолазы, два вертолета и несколько катеров. Спасательная операция проводится совместно Швецией и Данией при содействии пострадавшего в аварии корабля Scot Carrier.

Датский корабль пытаются перевернуть и доставить в ближайший порт.

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошло столкновение.