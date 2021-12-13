38 телевизионных программ исключены из списка ретранслируемых в Латвии

NEPLP поясняет, что решение было принято на основании информации, предоставленной операторами кабельного телевидения и представителями телепрограмм. Совет установил, что операторы больше не используют эти программы, несколько месяцев не включали их в свои списки программ, или же на эти программы истекли сроки лицензии.
"Это первый результат начатого NEPLP аудита отрасли кабельного телевидения, за которым последуют и более важные шаги, которые сделаю отрасль более прозрачной", - указывает председатель NEPLP Ивар Аболиньш.
Из списка были исключены следующие каналы:
"9 канал Израиль"; AB Moteurs; BBC Earth; Boomerang Europe; CBS Drama (EMEA); Chelsea TV (HD); "Дамский клуб"; Discovery World; Disney XD; JCTV; High TV 3D; iConcerts SD/HD; LNK; Lover Radio; Maxxi TV; MGM HD; Motorsport.tv; Musicbox; Platinum TV; "Радость моя"; Rai Uno; TNT Cyprus; TNT Film; TRT World; TVE International Europa; Universal Channel; VIASAT Golf; VIASAT Motor; VIASAT Xtra; Outdoor Channel; Outdoor Channel HD; 3flow 3D; Amazing life; C Music TV;
"Первый деловой"; Dairing TV и Egoist TV.
NEPLP - независимая институция, которая в соответствии своей компетенции представляет интересы общества в сфере электронных СМИ.