38 телевизионных программ исключены из списка ретранслируемых в Латвии

NEPLP поясняет, что решение было принято на основании информации, предоставленной операторами кабельного телевидения и представителями телепрограмм. Совет установил, что операторы больше не используют эти программы, несколько месяцев не включали их в свои списки программ, или же на эти программы истекли сроки лицензии.