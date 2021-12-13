Пн, 13.12.2021
Кошечки - хорошо! Собачки - хорошо! Приюты - хорошо! А дети? А дети - это наше будущее, наше общество послезавтра. Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей

Вторник будет облачным, ожидаются осадки

Иллюстративное фото ФОТО: Dainis

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ночь на вторник в Латвии будет облачной, а в первой половине дня в Курземе пройдут дожди.

В понедельник вечером ожидается небольшой кратковременный снег в окрестностях Риги и Приекули, утром - в окрестностях Мадоны. Водителям следует быть осторожными - на некоторых участках образуется туман, а дороги будут скользкими.

Также во вторник на всей территории Латвии ожидается пасмурная погода, во многих местах пойдет снег, а в Курземе - дождь. В центральной и восточной частях страны ожидается ледяной дождь, что приведет к сильному обледенению. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью ожидается от -3 до +2 градусов, днем в некоторых местах на побережье может подняться до +5 градусов.

В Риге ночью и завтра будет пасмурно, но существенных осадков не ожидается. С середины вторника ожидается снег, мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться около нуля.


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