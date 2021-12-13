Вторник будет облачным, ожидаются осадки

В понедельник вечером ожидается небольшой кратковременный снег в окрестностях Риги и Приекули, утром - в окрестностях Мадоны. Водителям следует быть осторожными - на некоторых участках образуется туман, а дороги будут скользкими.

Также во вторник на всей территории Латвии ожидается пасмурная погода, во многих местах пойдет снег, а в Курземе - дождь. В центральной и восточной частях страны ожидается ледяной дождь, что приведет к сильному обледенению. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью ожидается от -3 до +2 градусов, днем в некоторых местах на побережье может подняться до +5 градусов.