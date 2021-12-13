"Согласие" хочет отправить вице-мэра Кирсиса в отставку: он не справился со снегом

Несмотря на то, что длительные снегопады в Риге закончились 3 декабря, улицы столицы все еще находятся в катастрофическом состоянии, заявляет фракция "Согласия", а лед сохраняется на магистральных улицах в течение недели после осадков.

По мнению представителей оппозиции, Кирсис, который напрямую отвечает за вопросы движения в городе, доказал только то, что не может справиться со своими обязанностями, а страдают от этого рижане.

Число аварий в Риге выросло почти на 50%, утверждает "Согласие". Число травм, полученных на улицах и тротуарах, драматически выросло.

"С учетом того, что Кирсис неспособен взять ответственность за те обязанности, с которыми не справляется, наша фракция начала сбор подписей за его освобождение от должности в связи с некомпетентностью", - указывает "Согласие".

Сегодня на заседании Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы было сделано сообщение о ситуации на рижских улицах. Исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Янис Вайводс информировал, что на улицах первой и второй категории ситуация хорошая, а на улицах третьей категории необходиы дополнительные работы, но в целом ситуация соответствует норме.к

Вайводс сообщил, что уже потрачено примерно 88% от 3 миллионов евро, которые были выделены на уборку улиц в декабре. Таким образом, в следующем году на уборку улиц будет нужны дополнительные средства.