Пн, 13.12.2021
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Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей

РТУ торжественно переехал из Старой Риги на Кипсалу

Здание Рижского технического университета на улице Калькю ФОТО: Eduards Lapsa, RTU

Рижское самоуправление все еще думает о том, как использовать бывшее административное здание Рижского технического университета (РТУ) в центре столицы на улице Калькю, сообщили агентству LETA в департаменте собственности Рижской думы.

Здание на улице Калькю принадлежит Рижскому самоуправлению, но на этой неделе администрация РТУ переехала из этого здания в новое помещение в студенческом городке РТУ на Кипсале.

Как сообщили в департаменте, сценарий продажи бывшего здания РТУ в настоящее время не рассматривается.

Здание планировалось использовать в первую очередь для размещения столичных муниципальных учреждений, так как самоуправлению не хватает площадей. По заданию комитета по управлению городской собственностью департамент запросил у ООО "Rīgas nami" информацию о техническом состоянии здания, необходимых инвестициях и планируемых сценариях развития.

После получения и оценки этой информации будут предложены возможные решения.

Как сообщалось, 13 декабря с фасада здания сняли гранитную плиту с названием РТУ. Сейчас администрация университета находится в студенческом городке РТУ на Кипсале, где уже сосредоточено большинство факультетов, лаборатория, научная библиотека и служебные гостиницы.

Администрация РТУ располагалась в здании с 1958 года, когда Рижский политехнический институт отделился от Латвийского университета.


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