РТУ торжественно переехал из Старой Риги на Кипсалу

Здание на улице Калькю принадлежит Рижскому самоуправлению, но на этой неделе администрация РТУ переехала из этого здания в новое помещение в студенческом городке РТУ на Кипсале.

Как сообщили в департаменте, сценарий продажи бывшего здания РТУ в настоящее время не рассматривается.

Здание планировалось использовать в первую очередь для размещения столичных муниципальных учреждений, так как самоуправлению не хватает площадей. По заданию комитета по управлению городской собственностью департамент запросил у ООО "Rīgas nami" информацию о техническом состоянии здания, необходимых инвестициях и планируемых сценариях развития.

После получения и оценки этой информации будут предложены возможные решения.

Как сообщалось, 13 декабря с фасада здания сняли гранитную плиту с названием РТУ. Сейчас администрация университета находится в студенческом городке РТУ на Кипсале, где уже сосредоточено большинство факультетов, лаборатория, научная библиотека и служебные гостиницы.