Треть латвийцев - курильщики, в том числе - каждый пятый молодой человек

Курят также и физически активные люди, ведущие здоровый образ жизни

Хоть большинство населения (58%), считающих, что ведут здоровый образ жизни, и не курят ежедневно и стараются избегать задымленной среды, часть из них или 19% при этом признают, что курят регулярно. Аналогичная тенденция наблюдается и среди физически активных людей - треть среди опрошенных, не реже двух раз в неделю занимающихся спортом, являются активными курильщиками. Возникает парадокс: люди убеждены в том, что их образ жизни здоров, хотя привычки свидетельствуют об обратном.

"Последствия зависимости от курения ощущаются не сразу, поэтому человек, чувствуя себя хорошо, вероятнее всего и считает, что вредная привычка не влияет на его здоровье. Не секрет, что курение вредно, однако мы не торопимся думать о его долгосрочных последствиях. Самыми распространенными проблемами со здоровьем, которые могут возникнуть у курильщиков, являются сердечно-сосудистые, легочные и респираторные заболевания. И именно физически активные люди первыми ощущают последствия вредной привычки, поскольку негативное влияние сказывается на физической подготовке - быстрее устают мышцы, чаще возникают судороги вследствие сужения кровеносных сосудов и нарушений кровообращения, снижается выносливость, а также существует большая вероятность получения травмы или повреждения", - отмечает влияние зависимости на занятия спортом сертифицированный фармацевт Apotheka А. Озолина.

Лучшее, что можно сделать для здоровья, - не курить

Если все же вы уже начали курить или развилась зависимость, фармацевт подсказывает, что существует пара уловок, которые помогут воздержаться от курения.

Во-первых, следует начать с твердой решимости назначить конкретную дату в течение ближайших недель, с которой нужно отказаться от вредной привычки. Не рекомендуется начинать его на неделе, когда могут возникнуть больше причин для беспокойства или соблазна закурить, например, вечеринка с друзьями. Кроме того, воздержаться будет легче, если в процесс будут вовлечены семья и друзья, попросив их не курить в вашем присутствии или регулярно интересуясь, как обстоят дела с отказом от курения.

Во-вторых, следует иметь четкую мотивацию и желание избавиться от вредной привычки. Мотивацию можно усилить углубленным изучением долгосрочных последствий зависимости на здоровье, консультациями со специалистом или, например, подсчетом того, сколько денег можно сэкономить, не покупая табачные изделия. Еще одна финансовая выгода - меньше болезней и меньше трат на лекарства.

В-третьих, следует переключать внимание с вредной привычки на что-то другое - иногда даже самые простые вещи, например, жевательная резинка, могут помочь забыть о желании выкурить сигарету. В идеале, помочь может новое регулярное хобби, например, чтение, путешествия, занятия спортом и так далее.

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