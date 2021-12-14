Взрыв на территории монастыря в Серпухове. Что известно

По ее словам, Струженков не был агрессивным, улыбался и старался помочь, но "было видно, что у него что-то было не так".

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, у Струженкова были проблемы с психикой, якобы возникшие после удаления щитовидной железы. При этом, по информации собеседника агентства, он не стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

"Ему удалили щитовидную железу, это из-за онкологии. Почти полгода он в больнице пролежал. Это было лет пять назад. После этого его и перевели в православную гимназию", - рассказал "Комсомольской правде" знакомый Струженкова.

По его словам, после гимназии молодой человек никуда не поступил, а в армию его не взяли из-за перенесенной болезни: "Почти все время он сидел дома, играл в танки на компьютере".

"Я слышала, как он обсуждал с пацанами какие-то компьютерные игры, кто победил, сколько денег потратили на компьютерного героя - обычные разговоры парней его возраста", - отметила в разговоре с Би-би-си одна из учениц.

Гимназия, по словам девушки, считается престижной, она "классическая", и ее ученики выступают на разных мероприятиях. При этом многие дети не интересуются православием, но учатся в гимназии по настоянию родителей, отметила она.

Агентство РИА Новости, ссылась на страницу Струженкова во "ВКонтакте", пишет, что "гимназию он ненавидел" и в одной из записей, сделанной еще в 2014 году, "даже пожелал ей сгореть".

Знакомая семьи Струженкова рассказала Би-би-си, что его родители были в разводе и "все время делили сына".

"Он рос в этой нервозной обстановке, был гиперактивный, у него были большие проблемы со здоровьем. Сначала он учился в общеобразовательной школе, потом его перевели в православную гимназию, там полегче. Он был очень замкнутый, у него были спортивные медали, достижения, но он никому об этом не рассказывал, был весь в себе", - заявила женщина.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:

"Дом, в котором живет Владислав Струженков вместе со своим отцом, находится примерно в километре от монастыря. Этот район застроен невысокими пятиэтажными домами, рядом с которыми много одноэтажных деревянных частных домиков. Это довольно тихий район, расположенный вдали от центра города.

Соседи говорят, что оба всегда были спокойными и приветливыми людьми, и каких-то особенностей в поведении они не замечали.

ФОТО: BBC