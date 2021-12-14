Зиепниеккалнс. Иллюстративное фото ФОТО: Lita Krone/LETA

В минувшие выходные в передачу Degpunktā поступило несколько сообщений из разных источников об одном и том же событии в Риге, Зиепниеккалнсе. Люди сообщили о невероятно жестоком инциденте в одном из многоквартирных домов, в результате которого погиб ребенок. В рамках уголовного производства был задержан мужчина 1989 года рождения, в ближайшее время будет решен вопрос о признании его подозреваемым и применении меры пресечения - задержания, сообщили в полиции.

11 декабря около 21:35 в полиции прозвучал вызов в один из микрорайонов Риги, где в квартире одного из многоквартирных домов вместе со своим ребенком заперся мужчина и не впускал внутрь свою жену. По прибытии полиции на место происшествия, информация была подтверждена. Учитывая, что мужчина никак не реагировал на продолжительный стук сотрудников полиции, было решено взломать дверь квартиры.

Войдя в квартиру, сотрудники полиции увидели ребенка без признаков жизни, а также его отца с многочисленными ножевыми ранениями.

На тот момент на место уже прибыла скорая помощь, работники которой констатировали смерть ребенка, а отца ребенка, 1989 года рождения, доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 Уголовного кодекса - за убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть в случае, если преступник осознавал беспомощность жертвы. За такие преступления законом предусматрены наказания в виде пожизненного заключения или тюремного заключения на срок от десяти до двадцати лет с испытательным сроком до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

В рамках уголовного дела задержан вышеупомянутый мужчина 1989 года рождения.

Ранее в СМИ появилась информация от других жителей дома, где произошло преступление, в которых говорилось, что отец, возможно, убивший ребенка, осознав содеянное, начал разрушать собственную квартиру и наносил себе колото-режущие ранения горла, вен, живота.

Полиция обращает внимание, что ранее не предоставляла информацию и комментарии по делу, и эта информация должна быть оценена критически.

Госполиция напоминает, что никто не может быть признан виновным, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом.