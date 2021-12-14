Соболев о закрытии шоу "Игра" и актуальности КВН: "Я был расстроен"

Еще в конце сентября продюсеру проекта "Игра" сообщили, что шоу больше не будет выходить на ТНТ . Сначала говорили, что съемки приостановлены из-за пандемии коронавируса. Позднее выяснилось, что причиной стало недовольство Александра Маслякова, который нашел сходства с легендарным КВН и упрекнул создателей в воровстве формата.

"Я видел лишь один выпуск "Игры". В конце выпуска я был расстроен, что он закончился. Именно такие эмоции у меня когда-то были от КВН. Было ощущение какого-то праздника, который закончился. Я считаю, что все по своим местам расставит время. Дайте еще чуть-чуть пожить КВН. До появления "Игры" интереса к КВН не было, никто не обсуждал программу", - цитирует его StarHit.ru.