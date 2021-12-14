Вт, 14.12.2021
На сегодняшний день, по статистике, 7000 сирот - и это страшно. Это армия, которая вываливает на нашу улицу, и потом мы удивляемся преступности. Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей

Соболев о закрытии шоу "Игра" и актуальности КВН: "Я был расстроен"

Илья Соболев ФОТО: Кадр из видео

Российский шоумен и комик Илья Соболев стал гостем YouTube-канала "Макарена". В интервью Карену Адамяну он выразил свое мнение про закрытие шоу "Игра" и интересу зрителя к КВН. 

Еще в конце сентября продюсеру проекта "Игра" сообщили, что шоу больше не будет выходить на ТНТ. Сначала говорили, что съемки приостановлены из-за пандемии коронавируса. Позднее выяснилось, что причиной стало недовольство Александра Маслякова, который нашел сходства с легендарным КВН и упрекнул создателей в воровстве формата. 

Илья Соболев считает, что у шоу "Игра" было большое будущее. зрителям программа нравилась:

"Я видел лишь один выпуск "Игры". В конце выпуска я был расстроен, что он закончился. Именно такие эмоции у меня когда-то были от КВН. Было ощущение какого-то праздника, который закончился. Я считаю, что все по своим местам расставит время. Дайте еще чуть-чуть пожить КВН. До появления "Игры" интереса к КВН не было, никто не обсуждал программу", - цитирует его StarHit.ru. 

Видео: интервью с Ильей Соболевым


НАВЕРХ
Back