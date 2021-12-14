Омикрон: европейские эксперты подготовили пять возможных сценариев

В настоящее время зарегистрировано 766 случаев омикрон-штамма в странах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Самый высокий процент в Дании, Норвегии и Германии. За пределами ЕС много таких случаев зарегистрировано в Великобритании. Лишь 13% случаев связаны с путешествиями.

По словам Перевощикова, все случаи, по которым имеется информация о ходе заболевания, были бессимптомными или легкими.

На сегодня среди этих случаев не зарегистрировано ни одного летального исхода, но один случай зарегистрирован в Великобритании. В Южно-Африканской Республике, затронутой этим вариантом, смертность невыраженная и дает основания предполагать, что этот вариант легче переносится, говорит Перевощиков.

Однако к этим цифрам следует относиться с осторожностью, поскольку количество подтвержденных случаев невелико, отметил эксперт.

В настоящее время в Латвии зарегистрировано 12 случаев омикрон-штамма коронавируса. Семь из них были ввезены из-за рубежа - Швеции, Норвегии и Великобритании. На момент опроса легкие симптомы заболевания проявились у девяти человек.

Все инфицированные были полностью вакцинированы, а в одном случае человек уже был привит дополнительно. По словам эксперта, выявлено 55 контактных лиц, которые подлежат строгому контролю со стороны Инспекции здравоохранения, указал эксперт.

Что касается будущего, Перевощиков сослался на возможные сценарии развития эпидемиологической ситуации, подготовленные ЕЦПКЗ.

Первый сценарий может быть лучшим для населения, т.е., несмотря на высокую инфекциозность штамма омикрон, можно предположить, что он не вызывает тяжелых случаев.

"Это идеальная вариант развития событий", - прокомментировал эксперт.

Второй сценарий - базовый: ничего не меняется, доминирующим продолжает оставаться вариант дельта.

Третий сценарий заключается в том, что штамм омикрон имеет высокую заразность и при этом способен вызывать тяжелые случаи аналогично штамму дельта.

По четвертому сценарию снижается эффективность вакцин, но предотвращаются тяжелые случаи.