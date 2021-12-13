В Великобритании скончался пациент с омикроном: это первый случай в мире

"К сожалению, омикрон провоцирует госпитализации и, к сожалению, подтвердилось, что по крайней мере один пациент с омикроном скончался", - сказал он.

Ранее в мире не было известно о случаях смерти от омикрона.

Новый вариант коронавируса был обнаружен в конце ноября в ЮАР. Омикрон обладает большим количеством мутаций и способен противостоять вакцинному иммунитету.

Согласно предварительным данным, пациенты с омикроном легче переносят болезнь, у некоторых заражение проходило бессимптомно.

Всемирная организация здравоохранения включила омикрон в число вариантов коронавируса, вызывающих опасения.

По данным ВОЗ, омикрон обнаружен уже более чем в 60 странах мира.

9 декабря в Латвии официально были подтверждены первые два случая омикрон-штамма.

Как сообщили в Национальной референтной лаборатории, в данный момент проверяются еще три образца, кроме того, еще один поступил недавно.

Напомним, за время до 8 декабря Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) получил информацию о пяти образцах, в которых констатированы мутации, соответствующие омикрон-штамму коронавируса.