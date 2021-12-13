В Великобритании скончался пациент с омикроном: это первый случай в мире
По меньшей мере один пациент в Великобритании умер после заражения новым вариантом Covid-19 омикрон. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет "Медуза".
По меньшей мере один пациент в Великобритании умер после заражения новым вариантом Covid-19 омикрон. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет "Медуза".
"К сожалению, омикрон провоцирует госпитализации и, к сожалению, подтвердилось, что по крайней мере один пациент с омикроном скончался", - сказал он.
Новый вариант коронавируса был обнаружен в конце ноября в ЮАР. Омикрон обладает большим количеством мутаций и способен противостоять вакцинному иммунитету.
Согласно предварительным данным, пациенты с омикроном легче переносят болезнь, у некоторых заражение проходило бессимптомно.
Всемирная организация здравоохранения включила омикрон в число вариантов коронавируса, вызывающих опасения.
По данным ВОЗ, омикрон обнаружен уже более чем в 60 странах мира.
9 декабря в Латвии официально были подтверждены первые два случая омикрон-штамма.
Как сообщили в Национальной референтной лаборатории, в данный момент проверяются еще три образца, кроме того, еще один поступил недавно.
Напомним, за время до 8 декабря Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) получил информацию о пяти образцах, в которых констатированы мутации, соответствующие омикрон-штамму коронавируса.
Все пять человек вернулись из других стран - двое из Швеции, двое из Норвегии, один из Великобритании - и сделали тесты в аэропорту. Один инфицированный в возрасте 20-29 лет, трое - в группе 30-39 лет, один - в группе 40-49 лет, все были полностью вакцинированы.