Пн, 13.12.2021
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Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей

В Великобритании скончался пациент с омикроном: это первый случай в мире

ФОТО: AP/Scanpix

По меньшей мере один пациент в Великобритании умер после заражения новым вариантом Covid-19 омикрон. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет "Медуза". 

"К сожалению, омикрон провоцирует госпитализации и, к сожалению, подтвердилось, что по крайней мере один пациент с омикроном скончался", - сказал он. 

Ранее в мире не было известно о случаях смерти от омикрона.

Новый вариант коронавируса был обнаружен в конце ноября в ЮАР. Омикрон обладает большим количеством мутаций и способен противостоять вакцинному иммунитету.

Согласно предварительным данным, пациенты с омикроном легче переносят болезнь, у некоторых заражение проходило бессимптомно.

Всемирная организация здравоохранения включила омикрон в число вариантов коронавируса, вызывающих опасения.

По данным ВОЗ, омикрон обнаружен уже более чем в 60 странах мира.

9 декабря в Латвии официально были подтверждены первые два случая омикрон-штамма. 

Как сообщили в Национальной референтной лаборатории, в данный момент проверяются еще три образца, кроме того, еще один поступил недавно.

Напомним, за время до 8 декабря Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) получил информацию о пяти образцах, в которых констатированы мутации, соответствующие омикрон-штамму коронавируса.

Все пять человек вернулись из других стран - двое из Швеции, двое из Норвегии, один из Великобритании - и сделали тесты в аэропорту. Один инфицированный в возрасте 20-29 лет, трое - в группе 30-39 лет, один - в группе 40-49 лет, все были полностью вакцинированы.


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