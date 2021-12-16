Зад штанов на голове, рукава на ногах! Как Айва Зиле из Апе "немножко" спасает планету

Айва говорит, что она из "еще большего села, чем Апе" - из Зелтини под Алуксне. Впрочем, в Апе она живет уже 30 лет, с тех пор как вышла замуж. "В Апе была швейная мастерская. Сказала, что мне надоело сидеть дома с ребенком - хочу работать. Там я научилась шить, и какое-то время - лет 20 назад - у нас в городе была своя швейная мастерская и магазин тканей. Тогда шили "как нормальные люди". Но людей в Апе столько, сколько есть, и половина из них - родственники, друзья, знакомые.

Приходит подруга и говорит: "Была у парикмахера, на платье мне уже не хватает".

Идея была - шить людям по возможности дешевле, поэтому долго бизнес не продержался. Решила, что оставлю шитье в покое, но оно ко мне все время возвращалось. И тогда, когда я пыталась быть нормальной швеей, я знала, что мне больше нравится перешивать ношеную одежду.

Но по-настоящему все началось лет восемь назад, когда двоюродная сестра привезла Айве кучку использованных джинсов со словами, что, "может, пригодятся, делай, что хочешь". О создаваемом миром быстрой моды вреде планете Айва тогда не знала, и такие понятия, как redesign и upcycling, были для нее чуждыми, но красивые джинсы с карманами, застежками и нашивками было жалко выбрасывать. Так появились первые "передизайненные" пальто из использованных джинсов, попавшие на дизайнерский стенд благотворительного магазина Otrā elpa. Незамеченными они не остались.

Сейчас Айва - одна из немногих латвийских upcycling-дизайнеров со своим оригинальным почерком и узнаваемостью и за пределами Латвии. Нужно сказать: несмотря на то, что экологическая мода - престижная и становится все востребованнее, таких дизайнеров по-настоящему эко-моды у нас немного. Кроме Айвы, еще Кристине Калея (бренд Pārtapis) и Велга Круковска (VelgaCode).

На Западе люди в среднем носят только 25% своего гардероба, но новая одежда производится в таком количестве, что ее не успевают раскупить. Подсчитано, что ежегодно 85% всей купленной одежды попадает в мусор. В среднем наш гардероб хранится три года. Если увеличить жизнь одежды всего на 9 месяцев, то загрязнение воды, создаваемое производством одежды, снизится на 30%.

Любить мужские рубашки

Дружит с окружающей средой не только одежда Айвы, но и ее образ жизни. "Я - единственный веган в Апе", - смеется она и угощает нас веганским сладким блюдом из кокосового молока. На вкус - фантастически! Айва уже долгое время была вегетарианкой - долго не осмеливалась сделать шаг дальше, так как ты в маленьком городе, где все "люди как люди", своим травоедством раздражаешь родственников и друзей, ставящих на стол оливье, карбонады и торт со взбитыми сливками.