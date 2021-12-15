Пикет в Риге о ликвидации очага Covid-19 на норковой ферме

Пикет состоялся в 12:00 в среду, 15 декабря, у здания министерства на площади Республикас 2.

Как сообщалось, 14 декабря Минсельхоз (ZM) выступил с заявлением о том, что в ответ на отчет об оценке рисков Центров по профилактике и контролю заболеваний (SPKC) ZM готовит проект постановления Кабинета министров по утилизации животных в SIA Baltic Devon Mink.

Проект решения о ликвидации норок будет рассмотрен Оперативной руководящей группой (OVG) в четверг, 16 декабря. Если OVG одобрит его, проект решения должен быть внесен на рассмотрение и утверждение на последнем заседанис Кабинета Министров 21 декабря. Такой проект решения готовится в условиях чрезвычайной ситуации.

"Общественное здравоохранение является нашим приоритетом, поэтому сейчас, в том числе при поддержке Министерства здравоохранения, Министерство сельского хозяйства принимает все необходимые меры для максимального снижения рисков для здоровья населения", - подчеркнул Янис Эглитс (NA), руководитель Канцелярия министра сельского хозяйства.

Проект решения подготовлен на основании отчета об оценке рисков SPKC. На зараженной норковой ферме существуют риски дальнейшей мутации вируса SARS-CoV-2 и возможность заражения человека, о чем свидетельствуют периодические случаи заражения сотрудников фермы с последующим возможным распространением среди населения.

Видео: Пикет

По предварительным оценкам, убой животных и закрытие фермы могут стоить около 20 миллионов евро, включая компенсацию за убитых животных, стоимость ликвиации, транспортировку и утилизацию и другие расходы, которые могут возникнуть в процессе. Министерство сельского хозяйства обратится к Министерству финансов с просьбой изыскать для этого необходимое финансирование.

RUS TVNET ранее сообщал, что и у сотрудников, и у норок в Baltic Devon Mink был констатирован Covid-19, и PVD "после эпидемиологического расследования и получения более полной информации" принял решение о том, как действовать дальше.

Согласно информации, размещенной на сайте PVD, 4 января 2021 года в Латвии было зарегистрировано девять звероводческих хозяйств, в пяти корпусах которых содержались около 130 тысяч животных.