ВИДЕО Неожиданная встреча: житель Таллинна столкнулся с хищником

Сандер Раямяэ, который увидел рысь, рассказал Эстонскому обществу охотников, что заметил ее, когда она с грохотом спрыгнула с козырька подъезда.

Раямяэ также сказал, что в этом районе ранее замечали и других диких животных, среди которых были зайцы и косули.

Ему удалось снять рысь на видео. На кадрах запечатлено, как рысь бродит по дворам, случайно сбивает велосипед и затем исчезает между домами.

Пока неизвестно, как дикий зверь оказался в городе.