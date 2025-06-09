ВИДЕО Неожиданная встреча: житель Таллинна столкнулся с хищником

В конце минувшей недели на бульваре Кольде в Таллинне заметили рысь. Около 10 часов утра животное прогуливалось по жилому кварталу и вызывало удивление местных жителей, - пишет Postimees.ee.
Сандер Раямяэ, который увидел рысь, рассказал Эстонскому обществу охотников, что заметил ее, когда она с грохотом спрыгнула с козырька подъезда.
Раямяэ также сказал, что в этом районе ранее замечали и других диких животных, среди которых были зайцы и косули.
Ему удалось снять рысь на видео. На кадрах запечатлено, как рысь бродит по дворам, случайно сбивает велосипед и затем исчезает между домами.
Пока неизвестно, как дикий зверь оказался в городе.
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