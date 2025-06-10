Мэри Белл - милая, 11-летняя девочка, которая убивала...

В 1968 году 11-летняя Мэри постучала в дверь дома в Соединенных Штатах и спросила, может ли она увидеть сына хозяйки дома. Когда скорбящая мать сообщила, что ее сын умер несколькими днями ранее, Мэри ответила: "Я знаю, что он умер; я хочу увидеть его в гробу". Можете попробовать угадать, кто был виноват в смерти мальчика.
Бетти не позволила отдать свою дочь в более заботливые руки. К середине 1960-х годов все стало еще мрачнее. Сама Мэри позже сказала, что мать также вовлекала ее в проституцию, позволяя клиентам использовать ее в своих садомазохистских сеансах. Травма, которую Мэри пережила в это время, заложила основу для ее последующих действий.