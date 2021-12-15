Ср, 15.12.2021
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Ушел из жизни профессор Юрис Лея

Юрис Лея ФОТО: Latvijas Ārstu biedrība/Twitter

В среду, 15 декабря, скончался заслуженный ученый Латвии, профессор Юрис Лея, сообщило в Twitter Латвийское общество врачей.

Юрису Лее было 83 года.

Он был физиологом, основоположником внутрижелудочной pH-метрии в СССР. Лея - автор методов и аппаратуры для диагностики кислотозависимых заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Работал заведующим кафедры патологической физиологии Рижского университета им. Страдиня.

В 1962 Лея окончил Латвийскую медицинскую академию (сейчас - Рижский университет им. Страдиня). В 1965 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата медицинских наук, с 1971 года - доктор медицинских наук (в Латвийской медицинской академии), через пять лет - профессор. При активном участии Леи была разработана серия ацидогастрометров.

Коллеги описывают профессора как исключительного врача и педагога и настоящего патриота Латвии.


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