Ушел из жизни профессор Юрис Лея
В среду, 15 декабря, скончался заслуженный ученый Латвии, профессор Юрис Лея, сообщило в Twitter Латвийское общество врачей.
В среду, 15 декабря, скончался заслуженный ученый Латвии, профессор Юрис Лея, сообщило в Twitter Латвийское общество врачей.
Юрису Лее было 83 года.
Он был физиологом, основоположником внутрижелудочной pH-метрии в СССР. Лея - автор методов и аппаратуры для диагностики кислотозависимых заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Работал заведующим кафедры патологической физиологии Рижского университета им. Страдиня.
В 1962 Лея окончил Латвийскую медицинскую академию (сейчас - Рижский университет им. Страдиня). В 1965 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата медицинских наук, с 1971 года - доктор медицинских наук (в Латвийской медицинской академии), через пять лет - профессор. При активном участии Леи была разработана серия ацидогастрометров.
Коллеги описывают профессора как исключительного врача и педагога и настоящего патриота Латвии.
In memoriam profesoram JURIM LEJAM (09.08.1938–15.12.2021)🕯️Dziļās sērās esam kopā ar profesora tuviniekiem un kolēģiem, patiesu Latvijas patriotu, izcilu ārstu un pedagogu mūžībā aizvadot. pic.twitter.com/EEjG1o7xjF— Latvijas Ārstu biedrība (@arstubiedriba) December 15, 2021