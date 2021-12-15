Ушел из жизни профессор Юрис Лея

Он был физиологом, основоположником внутрижелудочной pH-метрии в СССР. Лея - автор методов и аппаратуры для диагностики кислотозависимых заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Работал заведующим кафедры патологической физиологии Рижского университета им. Страдиня.

В 1962 Лея окончил Латвийскую медицинскую академию (сейчас - Рижский университет им. Страдиня). В 1965 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата медицинских наук, с 1971 года - доктор медицинских наук (в Латвийской медицинской академии), через пять лет - профессор. При активном участии Леи была разработана серия ацидогастрометров.