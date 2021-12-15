Вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет против Covid-19: что нужно знать?

Вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет проводится у семейных врачей и в медицинских учреждениях. Родители или законные представители могут подать заявку на вакцинацию ребенка своему семейному врачу, записаться в медицинском учреждении или по телефону 8989. Перед этим отдел вакцинации советует проверить, доступна ли в выбранном прививочном пункте детская вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Это также можно выяснить на сайте Национальной службы здравоохранения.

Вакцинация проводится в присутствии родителя или другого законного представителя. Необходимо иметь при себе ряд документов: паспорт или удостоверение личности ребенка (если есть), паспорт или удостоверение личности родителя или законного представителя, а также документ, подтверждающий права на ребенка - запись о ребенке в паспорте или свидетельство о рождении, в случае необходимости - нотариально заверенную доверенность.

Руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича отмечает, что предпочтительна вакцинация детей у семейного врача или в медицинском учреждении, куда обычно родители регулярно приводят детей на осмотр. "Семейные врачи также лучше информированы о состоянии здоровья своих маленьких пациентов, и родители смогут задать все интересующие их вопросы", - объясняет Юхневича.

Специалисты утверждают, что детям, в отличие от взрослых, рекомендуется более длительный интервал между первой и второй дозой вакцины - три месяца. Если по какой-либо причине ребенку необходимо получить вторую дозу раньше положенного срока, это приемлемо согласно регистрационным данным вакцины - зарегистрированный интервал между первой и второй дозой установлен в 21 день.

Сертификат о вакцинации для детей в возрасте от пяти до 11 лет будет доступен на 15-й день после получения второй дозы вакцины. Родители или законный представитель ребенка смогут скачать его на сайте covid19sertifikats.lv.

Как и любой медикамент, вакцины против Covid-19, в том числе для детей, должны соответствовать строгим требованиям качества, безопасности и эффективности, прежде чем их можно будет использовать в Европейском союзе. По данным Национального совета по иммунизации, вакцины против Covid-19 для взрослых и детей безопасны, протестированы и укрепляют иммунитет в борьбе с Covid-19.

По данным опросов, относительно мало родителей готовы прививать детей от Covid-19

Как показали несколько опросов, нацеленных на то, чтобы выяснить, какова доля родителей, готовых вакцинировать детей от Covid-19, делать это намерены относительно мало родителей. Об этом сообщили на пресс-конференции представители отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

Всего было проведено три опроса, два из которых выявили позицию родителей, а один - семейных врачей.

В опросе, проведенном в сотрудничестве с Министерством образования и науки, 26% опрошенных родителей с детьми в возрасте от 5 до 11 лет заявили, что согласны вакцинировать своих детей от Covid-19, а 70% отнеслись к этому скептически.

Аналогичные результаты были получены и в опросе исследовательского центра SKDS, где 33% опрошенных родителей указали, что согласны или скорее согласны вакцинировать своих детей. Напротив, 42% опрошенных родителей, у которых есть дети в возрасте от пяти до 11 лет, сказали, что они определенно не согласились бы на это.

Как показал опрос семейных врачей, 36% врачей считают, что только 10% детей, зарегистрированных в их практиках, могут быть вакцинированы, а 25% опрошенных врачей считают, что в их практиках можно было бы вакцинировать до 20% детей в возрасте от пяти до 11 лет.

По данным Центрального статистического управления, в этой возрастной группе в Латвии 141 000 детей, и только около 13 200 имеют хронические заболевания, т.е. они соответствуют рекомендациям Государственного совета по иммунизации как группа, которой рекомендуется вакцинация.

Павлютс рассказал, где будут вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет

Вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет против Covid-19 будут осуществлять в практиках семейных врачей или в медучреждениях, заявил во вторник, 14 декабря, после заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он отметил, что детей нельзя будет вакцинировать в расположенных в торговых центрах пунктах вакцинации, центрах вакцинации или выездных автобусах. Детей можно будет вакцинировать в медучреждениях, например, в больницах, поликлиниках, а также центрах здоровья и практиках семейных врачей.