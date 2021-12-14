Вакцина от восьми производителей, вакцинация детей и другие решения правительства

Вакцинация детей

Вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет против Covid-19 будут осуществлять в практиках семейных врачей или в медучреждениях, заявил во вторник, 14 декабря, после заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он отметил, что детей нельзя будет вакцинировать в расположенных в торговых центрах пунктах вакцинации, центрах вакцинации или выездных автобусах. Детей можно будет вакцинировать в медучреждениях, например, в больницах, поликлиниках, а также центрах здоровья и практиках семейных врачей.

Павлютс в очередной раз отметил, что вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет в Латвии не обязательна, однако он призывал родителей обязательно вакцинировать против Covid-19 детей, входящих в какую-либо из групп риска, например, детей с онкологическими заболеваниями и т.д.

Вакцинацию детей этой возрастной группы планируется начать в четверг, 16 декабря, когда в медучреждения и практики семейных врачей эти вакцины будут доставлены. Доставки планируются осуществить во вторник и в среду.

Вакцинировать будут и в аптеках

Для продвижения вакцинации против Covid-19 в Латвии, как и в других странах, планируется привлечь к ее проведению фармацевтов, решило правительство во вторник.

По мнению Министерства здравоохранения, это упростит и ускорит процесс вакцинации населения против Covid-19.

Планируется, что аптеки будут привлекаться к вакцинации на добровольной основе, принимая во внимание их ресурсы - наличие соответствующих помещений и условий для оказания услуги. Фармацевты, которые будут участвовать в процессе вакцинации против Covid-19, пройдут дополнительное обучение.

В настоящее время готовность проводить вакцинацию против Covid-19 высказали примерно 100 фармацевтов. Обучение фармацевтов планируется покрывать за счет средств, ранее выделенных Минздравом на эти цели.

Латвия заказала 4,7 млн доз вакцин от Covid-19 от восьми производителей

Согласно информации, представленной Министерством здравоохранения на заседании правительства, Латвия подала заявку на получение в общей сложности 4 735 452 доз вакцин против Covid-19 от восьми производителей, включая тех, чьи вакцины еще не одобрены для использования в Европейском Союзе.

Ожидается, что в первом квартале следующего года будет получено в общей сложности 2 076 780 доз, что является самым высоким показателем за все кварталы. Во втором квартале ожидаются 1 377 450 доз, в третьем - 897 962, в четвертом - 383 260

Латвия также подала заявку на получение доз от нескольких производителей, вакцины которых еще не одобрены для использования в Европейском Союзе. К ним относятся Sanofi, Novavax, Valneva и Curevac.

Curevac поставит 946 510 доз, Sanofi - 158 400, Novavax - 162 160, Valneva - 126 212 доз.

Планируется, что больше всего Латвия получит в следующем году доз вакцины Pfizer/BioNTech - 1 638 000 доз. В свою очередь, от Moderna планируется получить 914,6 тысячи доз, от Johnson&Johnson - 525 700 доз, AstraZeneca - 263 870 доз.

Напомним, правительство вряд ли продлит режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за пандемии Covid-19 до 11 января, но точные условия дальнейшей жизни пока еще готовятся, заявила на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня.