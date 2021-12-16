Чт, 16.12.2021
Латвия - это мое место силы Дмитрий Ланской, российский композитор, музыкант и продюсер
Дмитрий Ланской, российский композитор, музыкант и продюсер
1

Могут ли дети остаться без посещения врачей, если у родителей нет Covid-сертификата

ФОТО: Shutterstock

У детей младше 14 лет при посещении врача должны быть сопровождающие, у которых должен быть действующий Covid-сертификат. Что делать в том случае, если спутник не вакцинирован и у него нет сертификата, объясняет программа 4. studija.

Одна зрительница была в недоумении, останется ли в таких случаях ребенок за дверьми, и обратилась в передачу.

"Значит ли это, что ребенок останется без медицинских услуг? Не является ли это нарушением прав детей", - спрашивает телезрительница Велга.

Представитель Национальной службы здравоохранения Инга Брокере указала, что каждый случай нужно оценивать отдельно. "Надо понимать, что это услуги здравоохранения, и о посещении какого врача идет речь", - заявила Брокере.

В программе выяснили, что сопровождающим нужно показывать Covid-сертификаты при посещении не всех специалистов. В нынешних эпидемиологических условиях это определяют сами врачебные учреждения.

Подробнее можно посмотреть в сюжете!


НАВЕРХ
Back