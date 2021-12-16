Могут ли дети остаться без посещения врачей, если у родителей нет Covid-сертификата

Одна зрительница была в недоумении, останется ли в таких случаях ребенок за дверьми, и обратилась в передачу.
"Значит ли это, что ребенок останется без медицинских услуг? Не является ли это нарушением прав детей", - спрашивает телезрительница Велга.
Представитель Национальной службы здравоохранения Инга Брокере указала, что каждый случай нужно оценивать отдельно. "Надо понимать, что это услуги здравоохранения, и о посещении какого врача идет речь", - заявила Брокере.
В программе выяснили, что сопровождающим нужно показывать Covid-сертификаты при посещении не всех специалистов. В нынешних эпидемиологических условиях это определяют сами врачебные учреждения.
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