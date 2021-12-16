Тарасова не приехала на финальные съемки "Ледникового периода"
14 и 15 декабря проходили финальные съемки проекта "Ледниковый период", но они прошли без участия главного члена жюри - Татьяны Тарасовой. Об этом пишет Super.ru.
14 и 15 декабря проходили финальные съемки проекта "Ледниковый период", но они прошли без участия главного члена жюри - Татьяны Тарасовой. Об этом пишет Super.ru.
По информации СМИ, которую подтвердили коллеги Татьяны Анатольевны, тренер не приехала из-за плохого самочувствия.
14 декабря в кресле Тарасовой сидел актер Даниил Спиваковский, а 15 декабря ее место занял Филипп Киркоров.
"Все нормально, все хорошо, она просто приболела. К сожалению, не смогла приехать сегодня, завтра должна быть", - обещал ранее продюсер и постановщик номеров Илья Авербух
Ведущий шоу Алексей Ягудин подтвердил эти слова и пожелал тренеру скорейшего выздоровления. Сама Татьяна Анатольевна отвечала на звонки журналистов и говорила, что постарается быть. Ходят слухи, что у тренера сильно болит голова.