Чт, 16.12.2021
Чаша переполнена, директора в отчаянии Рудольф Калванс, директор Сигулдской государственной гимназии
Рудольф Калванс, директор Сигулдской государственной гимназии

Тарасова не приехала на финальные съемки "Ледникового периода"

14 и 15 декабря проходили финальные съемки проекта "Ледниковый период", но они прошли без участия главного члена жюри - Татьяны Тарасовой. Об этом пишет Super.ru. 

По информации СМИ, которую подтвердили коллеги Татьяны Анатольевны, тренер не приехала из-за плохого самочувствия.

14 декабря в кресле Тарасовой сидел актер Даниил Спиваковский, а 15 декабря ее место занял Филипп Киркоров.

"Все нормально, все хорошо, она просто приболела. К сожалению, не смогла приехать сегодня, завтра должна быть", - обещал ранее продюсер и постановщик номеров Илья Авербух

Ведущий шоу Алексей Ягудин подтвердил эти слова и пожелал тренеру скорейшего выздоровления. Сама Татьяна Анатольевна отвечала на звонки журналистов и говорила, что постарается быть. Ходят слухи, что у тренера сильно болит голова.


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