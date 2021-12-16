Скуби-Ду, математик из Тайваня и групповой секс - итоги года от Pornhub

Темами, которые определили 2021 год, стали:

Хентай;

Романтика;

Групповой секс;

Фитнес;

Обмен;

Челлендж;

Трансгендер;

Готы;

Соседи;

Как… (видеоуроки, как правильно надевать презерватив, и тому подобное).

В топ-20 поисковых запросов попало и слово "учитель", однако не из-за большого количества ролевых игр. Оказалось оно в топе из-за преподавателя из Тайваня - он стал публиковать на сайте настоящие лекции по математике. Ролики посмотрели более двух миллионов раз.

О пользователях:

За 2021 год доля женщин на сайте выросла на 35%, а мужчин - лишь на 5%.

Самые частые посетители сайта - из США, Великобритании, Японии и Франции. В топ-20 также вошли Канада (7-е место), Испания (11-е место), Украина (14-е место) и Россия (18-е место).

Дольше всего на платформе задерживаются филиппинцы - 11 минут 31 секунда, японцы - 10 минут 3 секунды и французы - 10 минут и две секунды.

Молодые люди от 18 до 24 лет обычно ищут видео категорий "Лесбиянки", "Хентай" и "Косплей". Люди в возрасте от 25 до 34 лет предпочитают запросы "Азиатское" и "От первого лица". Люди старше 35 лет и до 54 лет обычно смотрят категории "Мультяшное" и "Межрасовое".

Топ категорий:

"Японское";

"Лесбиянки";

"Темнокожие";

"Хентай";

"Милф";

"Анал".

Топ героев и фильмов:

"Харли Квин";

"Чудо-женщина";

"Гарри Поттер";

"Звездные войны";

"Черная вдова";

"Человек-паук".

Топ сериалов:

"Симпсоны";

"Юные Титаны";

"Скуби-Ду";

Dragon Ball Z;

"Гриффины";

"Рик и Морти".

В список также вошли "Губка Боб", "Игра в кальмара", "Игра престолов" и "Сейлор Мун".