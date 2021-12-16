Чт, 16.12.2021
Чаша переполнена, директора в отчаянии Рудольф Калванс, директор Сигулдской государственной гимназии
Рудольф Калванс, директор Сигулдской государственной гимназии

Скуби-Ду, математик из Тайваня и групповой секс - итоги года от Pornhub

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Konstantin Savusia

Pornhub опубликовал восьмой ежегодный отчет о работе платформы.

Темами, которые определили 2021 год, стали:

  • Хентай;
  • Романтика;
  • Групповой секс;
  • Фитнес;
  • Обмен;
  • Челлендж;
  • Трансгендер;
  • Готы;
  • Соседи;
  • Как… (видеоуроки, как правильно надевать презерватив, и тому подобное).

В топ-20 поисковых запросов попало и слово "учитель", однако не из-за большого количества ролевых игр. Оказалось оно в топе из-за преподавателя из Тайваня - он стал публиковать на сайте настоящие лекции по математике. Ролики посмотрели более двух миллионов раз.

О пользователях:

За 2021 год доля женщин на сайте выросла на 35%, а мужчин - лишь на 5%.

Самые частые посетители сайта - из США, Великобритании, Японии и Франции. В топ-20 также вошли Канада (7-е место), Испания (11-е место), Украина (14-е место) и Россия (18-е место).

Дольше всего на платформе задерживаются филиппинцы - 11 минут 31 секунда, японцы - 10 минут 3 секунды и французы - 10 минут и две секунды. 

Молодые люди от 18 до 24 лет обычно ищут видео категорий "Лесбиянки", "Хентай" и "Косплей". Люди в возрасте от 25 до 34 лет предпочитают запросы "Азиатское" и "От первого лица". Люди старше 35 лет и до 54 лет обычно смотрят категории "Мультяшное" и "Межрасовое".

Топ категорий:

  • "Японское";
  • "Лесбиянки";
  • "Темнокожие";
  • "Хентай";
  • "Милф";
  • "Анал".

Топ героев и фильмов:

  • "Харли Квин";
  • "Чудо-женщина";
  • "Гарри Поттер";
  • "Звездные войны";
  • "Черная вдова";
  • "Человек-паук".

Топ сериалов:

  • "Симпсоны";
  • "Юные Титаны";
  • "Скуби-Ду";
  • Dragon Ball Z;
  • "Гриффины";
  • "Рик и Морти".

В список также вошли "Губка Боб", "Игра в кальмара", "Игра престолов" и "Сейлор Мун".

Рейтинг самых популярных порнозвезд уже третий год возглавляет американская модель Лана Роудс. В настоящее время актриса находится на поздних сроках беременности.


НАВЕРХ
Back