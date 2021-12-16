ВИДЕО ⟩ В одном из банков Латвии проведен обыск в связи с отмыванием денег. Уголовное дело начато в Чехии

Во время обыска была найдена и изъята документация, а также несколько носителей данных, которые, возможно, содержат важную для расследования информацию, и будут использованы в качестве доказательств по уголовному процессу, расследуемому в Чехии.

8 ноября этого года Управление международного сотрудничества Госполиции из получил Верховной прокуратуры Чехии в Праге европейское распоряжение о расследовании 19 октября 2021 года (далее в тексте - EIR) по уголовному процессу, в котором проводится досудебное расследование о нарушении международных санкций и легализации полученных преступным путем средств. Государственная полиция Латвии приняла решение о выполнении EIR Чехии.

Упомянутое преступление, возможно, совершил некий гражданин России, который живет в Чехии, и другие люди, которые с марта 2015 года до сегодняшнего дня проводили банковские операции, которые нарушают принятые ЕС санкции.

Подозревается, что через эти операции средства перечислялись предприятием, которые контролируются Аркадием Ротенбергом. Также эти люди подозреваются в уклонении уплаты налогов.