Анна Заворотнюк: "В связи с болезнью мамы я на долгое время провалилась в депрессию"

"В связи с болезнью мамы я на долгое время провалилась в довольно сильную депрессию. Самую настоящую, не такую, когда люди стигматизируют эту болезнь и называют ею пару дней, когда грустят, - написала Анна на своей странице в соцсети. - В связи с этим я начала обращаться к разным специалистам. И в конечном итоге, нашла своего психолога, который вытаскивает меня из черной дыры. Буду благодарна ей до конца дней своих. Не спрашивайте контакт, клиентов у неё под завязку", - написала она.