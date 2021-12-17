Анна Заворотнюк: "В связи с болезнью мамы я на долгое время провалилась в депрессию"

"В связи с болезнью мамы я на долгое время провалилась в довольно сильную депрессию. Самую настоящую, не такую, когда люди стигматизируют эту болезнь и называют ею пару дней, когда грустят, - написала Анна на своей странице в соцсети. - В связи с этим я начала обращаться к разным специалистам. И в конечном итоге, нашла своего психолога, который вытаскивает меня из черной дыры. Буду благодарна ей до конца дней своих. Не спрашивайте контакт, клиентов у неё под завязку", - написала она.
Анна отметила, что таблетки это конечно хорошо, но главный путь к выздоровлению лежит через терапию, которая стоит немалых денег.
"Не представляю даже, насколько же сильны те люди, что смогли справиться с этой ужасной, мучительной и кошмарной болезнью сами", - заметила она.
Напомним, первые сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой.