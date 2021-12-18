Сб, 18.12.2021
Один раз меня оставили с другом сестры. Проснулась с утра от того, что у меня между ног что-то непонятное и в следующий миг выливается белая, липкая, вонючая жидкость. Это был первый раз, когда я хотела умереть. Катя, пережившая сексуальное насилие в детстве
Катя, пережившая сексуальное насилие в детстве

Как правильно совершать банные ритуалы для хорошего настроения и сияния кожи?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Billion Photos

Баня издавна являлась местом, где можно было помыться, укрепить иммунитет, улучшить самочувствие и состояние кожи. Прогревание тела особенно актуально в самое влажное время года, однако, как и со всем хорошим, существует вероятность "промахнуться" и навредить своему телу и коже, если заранее не подготовиться должным образом и не выполнять очищающие процедуры правильно. 

Сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня и сертифицированный банщик, член совета Латвийской ассоциации бань и СПА (LPSA), руководитель практических курсов банного дела и оздоровления Ромуальдс Ламстерс рассказывают, что нужно учитывать, отправляясь в баню.

"Здоровому человеку баня приносит только пользу, однако в случае хронических заболеваний, например, сердечно-сосудистых или острых респираторных заболеваний, до посещения сауны рекомендуется проконсультироваться с врачом. Основным принципом для любого человека является не переборщить ни с жаром, ни с контрастными процедурами", - говорит Иванда Крастыня, сертифицированный фармацевт Apotheka. "Во время банного ритуала очищается кожа и выводятся токсины. Если человек правильно подготовился к процедурам, баня благотворно влияет на все системы организма, особенно на сердечно-сосудистую систему, а также на психоэмоциональное состояние, снижает напряжение и вызывает положительные эмоции".

"На банный день следует выделить достаточно времени, без лишних хлопот или мыслей о недоделанном. Желательно, чтобы все мысли были направлены на расслабление. В это время нужно делать все, что радует и успокаивает - не рекомендуется выполнять физическую или интенсивную интеллектуальную работу. Можно отправиться на медленную прогулку, заняться медитацией, выполнять упражнения на растяжку, однако не стоит посещать высокоинтенсивные тренировки", - говорит банщик Ромуальдс Ламстерс.

Банный ритуал на одного человека в среднем занимает от трех до четырех часов, в свою очередь для пары вместе с процедурами по уходу за телом и банными процедурами он может занимать в среднем от четырех до шести часов.

До и после: что рекомендуется и чего избегать в банный день?

  • Банный день рекомендуется планировать как день отдыха и разгрузочный день. Желательно меньше есть, не употреблять тяжелую пищу с высоким содержанием жиров и белков. Рекомендуется выбирать легкую пищу, включающую больше овощей и фруктов с высоким содержанием клетчатки и легче усваиваемых. За два часа до бани нежелательно вообще есть, чтобы разгрузить пищеварительную систему и облегчить очищение организма от токсинов. Здоровые, опытные любители бани без хронических заболеваний нередко предпочитают вообще не есть ничего, заменяя еду дополнительным приемом жидкости.
  • Если до посещения бани трудно продержаться без еды, можно съесть фрукты, овощи или ягоды. Также можно выпить немного кефира. Парясь в бане, можно съесть немного фруктов или квашеной капусты - они содержат много витамина С и минералов, которые помогают восстановить уровень минеральных солей в организме, обеспечивают энергией и снижают чувство голода.
  • В банный день нужно пить много жидкости, лучше всего травяной чай или чистую теплую родниковую воду, теплую негазированную минеральную воду или разбавленный сок.
  • До и после бани не рекомендуется смотреть на экран телевизора, телефона, компьютера или планшета. Глазам тоже нужен отдых - после бани слизистая оболочка глаз становится более чувствительной. При необходимости, если глаза сухие или покрасневшие, можно использовать увлажняющие глазные капли.
  • Парилка несовместима с курением или употреблением алкоголя, поскольку они создают дополнительную нагрузку на сердце и легкие. Если трудно обойтись без курения в течение суток, то как минимум за два часа до и после бани следует избегать сигарет.
  • Физиологические процессы после бани продолжаются еще несколько часов, поэтому после бани важно отдохнуть, нежелательно бежать на работу, тренировку или вечеринку. Лучше всего завершить банный день - отправившись спать вовремя.

"Баня - хорошее мероприятие. Вечеринка - хорошее мероприятие. Но если их объединить, выйдет одно плохое мероприятие для организма", - говорит Ромуальдс Ламстерс.

Как проходит латышский банный ритуал?

1. Наслаждаться чаем и знакомиться друг с другом

Изначально происходит общее знакомство с банщиком, все вместе пьют теплый банный чай и разговаривают. Баня - это серьезное испытание для организма человека процедурами жара и холода (контрастов), поэтому одна из задач банщика - в непринужденной беседе узнать об опыте в парилке посетителей бани, и узнать, есть ли у них проблемы со здоровьем или хронические заболевания, которые могут повлиять на банный ритуал. Затем подготавливается помещение с лавками или парилка, устанавливается правильный температурно-влажностный режим, подается свежий воздух. Желательно принести в сауну свои тапочки, шапку для бани (желательно войлочную) и несколько льняных или хлопковых полотенец.

2. Прогревание ног и постепенное привыкание к теплу

После чаепития, человек идет погреться в баню (сидя или лежа) примерно минут 10-20. Чем свободнее тело, тем лучше происходит потоотделение, тем больше покоя и расслабления. В первый раз рекомендуется прогреть ноги в ведре или глубоком тазу, чтобы согрелись икроножные мышцы или мышцы голени. В воду можно добавить соль, душистые травы. В стопах находится много активных нервных точек, через стопы по всему телу рассылаются сигналы, и человек начинает согреваться более гармонично. Зимой перед походом в баню можно согревать ноги, объединив эту процедуру с питьем горячего чая.

После первого захода человеку желательно ополоснуться чистой теплой (30-35 градусов) проточной водой, чтобы смыть пот и все накопившиеся (грязь, ненужные организму вещества). Лицо можно ополоснуть прохладной водой, а остальному телу нужна теплая вода. Затем человек отправляется отдохнуть в среднем на 10-20 минут (столько же, сколько и парился в бане).

Человек должен получать удовольствие от бани - если начинает кружиться голова, возникает тошнота, сердце "колотится" слишком быстро или не хватает воздуха, парение следует немедленно прекратить. Совет: парилку следует покинуть до возникновения выше указанных проявлений, это нужно сделать, когда чувствуете себя хорошо и кажется, что могли бы посидеть еще подольше.

3. Прогревание тела и отдых

Во время второго захода температура в помещении повышается примерно на 5-10 градусов. В этот заход человек может дышать ароматами различных душистых растений, начиная с менее сильных до выраженно ароматических (можно начать с тысячелистника, душицы, лютика, а затем попробовать разные мяты (лимонную мяту, перечную мяту, можжевельник, пихту и т. д.). Веники из душистых растений нагревают над паром от камней в печи бани; ароматы расслабляют, снижают стресс, создают ощущение покоя и позволяют человеку настроиться на банный ритуал. После этого человек несколько раз отправляется отдохнуть в среднем на 10-20 минут и выпить травяной чай.

В третий заход можно начать очищение с солевым скрабом или другим скрабом (например, с использованной кофейной гущей, молотыми каштанами, измельченными овсяными хлопьями или засахаренным медом). К солевому скрабу можно добавить соду, измельченные сухие растения, измельченную тыкву или сок алоэ или измельченное каланхоэ. Тип скраба следует выбирать в зависимости от типа и чувствительности кожи. Для жирной кожи больше подходит абразивный и по уровню pH - более щелочной скраб, например, солевой скраб с содой. Для сухой и чувствительной кожи подойдет более жирный скраб и по уровню pH - более кислый скраб, например, скраб из кофейной гущи с медом. Скрабы лучше всего наносить на влажную пропотевшую кожу. Человек опять отправляется отдохнуть.

4. Время для веника и завершения ритуала

Четвертым заходом может стать сеанс пропаривания. Так как лавка - жесткая, чтобы человек чувствовал себя более комфортно, рекомендуется класть веник под колени, ступни, щиколотки, локти, а иногда и под тазовые кости. Важно, чтобы ничего не кололо, не давило и не вызывало дискомфорт. Чем удобнее человек себя чувствует на лавке, тем успешнее будет пропаривание. Под лицо кладутся травы, выбранные посетителем бани, чтобы было мягко лежать, и человек мог наслаждаться понравившимся ему ароматом. На ухо можно положить лист из веника, например, кленовый лист, чтобы вода не попала в ухо. Чтобы предотвратить перегрев головы, на голову можно положить два сложенных треугольником веника (например, кленовых), сделав "шапку". После пропаривания важна контрастная процедура - можно принять прохладный душ или ополоснуться прохладной водой, или погрузиться в кадку с холодной водой, а более экстремально было бы окунуться в естественном водоеме: озере, реке или пруду. Зимой можно принять снежную ванну - обтереться снегом или, если человек привык к банным ритуалам, покачаться в снегу. После охлаждения нужно обязательно отдохнуть, прилечь, выпить теплого чая и дать организму покой.

"Есть несколько способов, как париться веником, например, классические похлопывания примерно 7-15 минут, средние по продолжительности похлопывания 15-30 минут, которые обычно совершаются при более низких температурах и где используются методы СПА, а особые любители бани могут попариться подольше. Заходов в парилку может быть один, два или три, например, в первый раз можно попариться на спине, а во второй раз - на животе, но также хорошо попариться с обеих сторон или разделить парение на несколько частей. Парение обязательно должно заканчиваться контрастной процедурой", - говорит Ромуальдс Ламстерс, - "в заключение банного ритуала, когда тело расслабилось и пропотело, можно пройти массаж тела и различные процедуры по уходу за телом: натереться медом, сделать маску для лица или нанести на тело увлажняющий крем".

Что нужно принимать во внимание, чтобы баня не причинила вред коже?

  • Перед баней желательно ополоснуться в душе, однако не рекомендуется пользоваться мылом, гелем для душа или другими щелочными моющими средствами, так как они сильно обезжиривают кожу и могут сделать ее излишне чувствительной во время банной процедуры. Волосы лучше всего мыть после бани или даже на второй день после бани.
  • В бане важен баланс между жаром и влажностью воздуха. В первый заход в латышской бане человек чаще всего парится в среднем при температуре 45-55 градусов. С каждым последующим заходом температуру можно постепенно повышать на 5-10 градусов и соответственно регулировать влажность воздуха. Чем выше температура, тем ниже относительная влажность воздуха. Чем ниже температура, тем выше относительная влажность воздуха. Со следующими заходами, температуру медленно повышают до достижения соответствующей каждому посетителю бани температуры и влажности воздуха (примерно 65-85 градусов). В свою очередь, турецкая баня или хамам имеет низкую температуру (около 40 градусов) и почти 100% влажность, конденсат оседает на коже и пот практически не выделяется. Напротив, жара в сауне достигает 80–90 и даже 110 градусов, влажность 5-10%. В традиционной латышской бане влажность и тепло - средние между турецкой баней и сауной.
  • В баню желательно ходить в специальной банной шапке для защиты головы от перегрева и меньшего повреждения волос (особенно если они сухие, тонкие или окрашенные), а также для защиты слизистых оболочек глаз, менее защищенных от жары, и поэтому она должна быть достаточно глубокой, чтобы защитить глаза от пара.
  • Желательно пользоваться тапочками, предусмотренными для влажных помещений, чтобы легко входить в банное помещение и выходить из него, а также чтобы снизить риск заражения грибком стопы или ногтей. Из соображений гигиены нежелательно пользоваться чужими тапочками.
  • Во время банных процедур человек потеет, и вместе с потом организм выделяет ненужные продукты жизнедеятельности, но в то же время организм теряет и некоторые важные минеральные соли, например, цинк, необходимый для здоровой кожи, ногтей и волос. После бани может наблюдаться недостаток минералов - натрия, калия, магния и др. Натрий (хлорид натрия - это поваренная соль) организм может восстановить быстро, но если регулярно ходить в баню, то магний или калий и цинк следует принимать дополнительно к здоровому и сбалансированному питанию. Признаком недостатка минеральных веществ после бани могут быть судороги в мышцах икр или стоп.
  • Парясь в бане, важно использовать по возможности наиболее натуральные и качественные средства по уходу за кожей лица и тела. Мед также может пригодиться в банных процедурах. Его можно добавлять в солевой скраб или самостоятельно использовать как скраб, в заключение банной процедуры его можно смешивать с масками для лица и тела, потому что мед обладает увлажняющими, питательными, дезинфицирующими свойствами и регенерирует кожу. Увлажняющие процедуры рекомендуются после того, как кожа перестала потеть. При этом не стоит слишком усердствовать с медовыми процедурами, поскольку мед также содержит много сахара, который частично усваивается организмом через кожу. Людям с аллергическими реакциями на мед и его продукты следует соблюдать осторожность. Альтернативой медовому скрабу может стать скраб из кофейной гущи, а в заключение подойдут натуральные, увлажняющие или питательные, омолаживающие кожу кремы для лица и тела.
  • Перед, во время и после банной процедуры желательно употреблять много жидкости - теплую воду, теплую негазированную минеральную воду, травяные чаи для бани, таким образом не допуская обезвоживания ни тела, ни кожи.

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