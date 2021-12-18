Как правильно совершать банные ритуалы для хорошего настроения и сияния кожи?

2. Прогревание ног и постепенное привыкание к теплу

После чаепития, человек идет погреться в баню (сидя или лежа) примерно минут 10-20. Чем свободнее тело, тем лучше происходит потоотделение, тем больше покоя и расслабления. В первый раз рекомендуется прогреть ноги в ведре или глубоком тазу, чтобы согрелись икроножные мышцы или мышцы голени. В воду можно добавить соль, душистые травы. В стопах находится много активных нервных точек, через стопы по всему телу рассылаются сигналы, и человек начинает согреваться более гармонично. Зимой перед походом в баню можно согревать ноги, объединив эту процедуру с питьем горячего чая.

После первого захода человеку желательно ополоснуться чистой теплой (30-35 градусов) проточной водой, чтобы смыть пот и все накопившиеся (грязь, ненужные организму вещества). Лицо можно ополоснуть прохладной водой, а остальному телу нужна теплая вода. Затем человек отправляется отдохнуть в среднем на 10-20 минут (столько же, сколько и парился в бане).

Человек должен получать удовольствие от бани - если начинает кружиться голова, возникает тошнота, сердце "колотится" слишком быстро или не хватает воздуха, парение следует немедленно прекратить. Совет: парилку следует покинуть до возникновения выше указанных проявлений, это нужно сделать, когда чувствуете себя хорошо и кажется, что могли бы посидеть еще подольше.

3. Прогревание тела и отдых

Во время второго захода температура в помещении повышается примерно на 5-10 градусов. В этот заход человек может дышать ароматами различных душистых растений, начиная с менее сильных до выраженно ароматических (можно начать с тысячелистника, душицы, лютика, а затем попробовать разные мяты (лимонную мяту, перечную мяту, можжевельник, пихту и т. д.). Веники из душистых растений нагревают над паром от камней в печи бани; ароматы расслабляют, снижают стресс, создают ощущение покоя и позволяют человеку настроиться на банный ритуал. После этого человек несколько раз отправляется отдохнуть в среднем на 10-20 минут и выпить травяной чай.

В третий заход можно начать очищение с солевым скрабом или другим скрабом (например, с использованной кофейной гущей, молотыми каштанами, измельченными овсяными хлопьями или засахаренным медом). К солевому скрабу можно добавить соду, измельченные сухие растения, измельченную тыкву или сок алоэ или измельченное каланхоэ. Тип скраба следует выбирать в зависимости от типа и чувствительности кожи. Для жирной кожи больше подходит абразивный и по уровню pH - более щелочной скраб, например, солевой скраб с содой. Для сухой и чувствительной кожи подойдет более жирный скраб и по уровню pH - более кислый скраб, например, скраб из кофейной гущи с медом. Скрабы лучше всего наносить на влажную пропотевшую кожу. Человек опять отправляется отдохнуть.

4. Время для веника и завершения ритуала