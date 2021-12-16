Решено: вместе с ковид-сертификатом можно будет показывать права или студенческий

Поправки еще должен провозгласить президент Эгил Левитс.
Напомним, депутаты Мартиньш Штейнс ("Для развития/За!"), Юрис Пуце ("Для развития/За!"), Райвис Дзинтарс (Национальное объединение), Юрис Юрашс (Новая консервативная партия) и Айнар Латковскис ("Новое Единство") предложили внести в закон норму о том, что вместе с сертификатом Covid-19 можно будет предъявлять один из следующих документов: удостоверение личности, водительское удостоверение, удостоверение школьника, студента или пенсионера.
Как сообщалось ранее, соответствующие поправки к закону о борьбе с распространением инфекции Covid-19 подали и члены партии "Для развития/За!" - министр внутренних дел Мария Голубева и министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Как указал Павлютс, пандемия и так осложняет повседневную жизнь людей. Если есть возможность в какой-то мере облегчить ее, то такую возможность необходимо использовать.
В настоящее время многие услуги доступны только при предъявлении свидетельства о вакцинации, и очень неудобно, что единственным документом, удостоверяющим личность человека, является паспорт или удостоверение личности, сказала Голубева. Поэтому планируется расширить перечень документов удостоверениями, которыми люди пользуются ежедневно.
Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") также выразил недоумение по поводу того, почему водительские права не могут быть использованы в качестве документа, удостоверяющего личность владельца сертификата Covid-19.