Чт, 16.12.2021
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Мадлена, воспитанная в приемной семье
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Lidl отвергает обвинения в опасном для велосипедистов подъезде к магазину на Тейке

Место на улице Бривибас, где сейчас находится магазин Lidl ФОТО: Google Maps

Компания Lidl Latvija вложила более 20 000 евро в улучшение инфраструктуры для безопасности велосипедистов у магазина на Тейке и не согласна с обвинениями общества Pilsēta cilvēkiem, что создание опасных ситуаций у магазина не предотвращено, сообщили в департаменте корпоративной коммуникации предприятия.

Во время строительства магазина были приняты во внимание как рекомендации экспертов в области безопасности дорожного движения, так и общества Pilsēta cilvēkiem, таким образом, подъезд на территорию магазина сделан наиболее безопасным, утверждают представители предприятия.

Руководитель департамента корпоративной коммуникации Lidl Latvija Дана Хасана указала, что был проведен ряд мероприятий, согласованных с департаментом сообщения Рижской думы, в результате чего была улучшена безопасность в месте, где велодорожка пересекает въезд в магазин Lidl на улице Бривибас.

По информации торговца, более 20 000 евро были вложены, чтобы оборудовать освещение в зоне въезда, также было установлено сферическое зеркало для улучшения видимости, а участок велодорожки у магазина выкрашен в яркий и заметный красный цвет.

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Кроме того, велодорожка и тротуар построены на одном уровне с проезжей частью, что свидетельствует о том, что у автомобиля здесь преимущества нет, а скорость заезжающих с Бривибас гатве автомобилей снижает "лежачий полицейский".

Предприятие предлагало и ряд других мероприятий, о которых велись дискуссии с представителями департамента сообщения Рижской думы.

Напомним, в четверг в полдень общество Pilsēta cilvēkiem у въезда в магазин Lidl на Тейке установило белый велосипед, чтобы предупредить об опасности въезда.

3 декабря прошлого года на въезде в магазин Lidl на Бривибас гатве погибла 24-летняя велосипедистка. В тот момент здание магазина еще только строили.

По мнению общества, возможность создания опасных ситуаций в этом месте по-прежнему не предотвращена.


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