Благодаря прохожей удалось спасти мужчину, который хотел спрыгнуть с Вантового моста

11 декабря во второй половине дня столичные полицейские получили звонок от прохожей, которая сообщила, что на Вантовом мосту срочно необходима помощь. На ее перила забрался мужчина.

"Наши работники сразу же обратили на это внимание и с помощью видеокамер нашли человека, стоявшего на перилах.

У перил стояла и женщина, которая вела с ним разговор, возможно, что именно она звонила на туристический информационный телефон. Об этом незамедлительно сообщили центральной дежурной части, чтобы туда направили ближайший патруль, а также позвонили спасателям на случай, если человек все-таки спрыгнет, чтобы оказать помощь", - указал начальник Оперативного управления и надзора за безопасностью Евгений Платайс.

По его словам, патруль прибыл в течение примерно трех минут, и работник принял решение подойти к мужчине сзади и за ноги сорвать с перил в безопасность.

Вскоре после этого мужчину усадили в автомобиль Службы неотложной медицинской помощи и доставили на улицу Твайка, где им занялись врачи.

Страж порядка отметил, что в ситуациях, когда необходима помощь, возможно, помочь может даже один телефонный звонок. Если видите человека, которому необходима помощь, звоните на круглосуточный кризисный номер 116123.