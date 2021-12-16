В ФРГ водитель получил пожизненный срок за наезд на участников карнавала

Спустя почти два года после наезда автомобиля на карнавальное шествие в западногерманском городке Фолькмарзен, в результате которого пострадали около 90 человек, суд в Касселе в четверг, 16 декабря, назначил максимальное наказание обвиняемому водителю - пожизненное заключение. 31-летнего мужчину признали виновным в покушении на убийство 89 человек, причинении опасных телесных повреждений в 88 случаях и опасном вмешательстве в дорожное движение.