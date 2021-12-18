Сб, 18.12.2021
Дети боятся детских домов. Я работала с детьми, которые по 6-7 лет провели в детском доме. Это настолько глубоко сломленные люди, внутри вся внутренняя система психики полностью испорчена Рита, временная приемная мама
Рита, временная приемная мама

Латвийская компания совместно с Microsoft организовала чемпионат мира по Excel

ФОТО: скриншот видео

На прошлой неделе завершился турнир по киберспорту FMWC Open - Excel as esports, в финальных раундах которого принимали участие 128 спортсменов из 37 стран мира. Примечательно, что организацию турнира обеспечивала латвийская компания AG Capital CFO Services, а призовой фонд в размере 10 000$ обеспечил всемирно известный IT-гигант Microsoft.

Соревнования транслировались в сети ESPN3, а также на YouTube-канале Financial Modeling World Cup, где их посмотрели более 340 тысяч человек!

В рамках соревнований участникам с помощью формул и функций Excel было необходимо решить различные задания игрового формата. На разных этапах турнира участники строили в Excel модели для расчетов результатов таких игр как "Змейка", "Морской бой", домино, "трипикс". Помимо этого, латвийская команда Financial Modeling World Cup создала несколько уникальных заданий, например, Share the ride, в рамках которого участникам требовалось рассчитать навигацию такси по городу, карта которого была представлена в Excel.

Формат турнира был выбран таким же как и в типичных соревнованиях по киберспорту – постоянно меняющийся счет игры, жесточайший накал борьбы и контроль таких показателей как Actions-per-minute (количество нажатий кнопок мышки и клавиатуры в минуту). Комментаторами выступили всемирно известные в этой сфере люди, такие как Mr.Excel (Билл Джелен), Oz du Soleil (Excel on Fire), опытный комментатор спортивных соревнований Иан Хендрен и Андрей Григолюнович, руководитель AG Capital и Financial Modeling World Cup).

Запись финального раунда FMWC Open:

До сих пор соревнования в формате "Excel как киберспорт", проходили раз в несколько месяцев и были доступны лишь немногим приглашенным участникам. Турнир FMWC Open был первым в своем роде доступным для всех энтузиастов программы Excel. Благодаря тому, что он обрел такую популярность, планируется сделать этот формат ежегодным.


НАВЕРХ
Back