Латвийская компания совместно с Microsoft организовала чемпионат мира по Excel

Соревнования транслировались в сети ESPN3, а также на YouTube-канале Financial Modeling World Cup, где их посмотрели более 340 тысяч человек!

В рамках соревнований участникам с помощью формул и функций Excel было необходимо решить различные задания игрового формата. На разных этапах турнира участники строили в Excel модели для расчетов результатов таких игр как "Змейка", "Морской бой", домино, "трипикс". Помимо этого, латвийская команда Financial Modeling World Cup создала несколько уникальных заданий, например, Share the ride, в рамках которого участникам требовалось рассчитать навигацию такси по городу, карта которого была представлена в Excel.

Формат турнира был выбран таким же как и в типичных соревнованиях по киберспорту – постоянно меняющийся счет игры, жесточайший накал борьбы и контроль таких показателей как Actions-per-minute (количество нажатий кнопок мышки и клавиатуры в минуту). Комментаторами выступили всемирно известные в этой сфере люди, такие как Mr.Excel (Билл Джелен), Oz du Soleil (Excel on Fire), опытный комментатор спортивных соревнований Иан Хендрен и Андрей Григолюнович, руководитель AG Capital и Financial Modeling World Cup).

Запись финального раунда FMWC Open: