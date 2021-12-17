Пт, 17.12.2021
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Стелла Кириакидес, комиссар здравоохранения

"Такой произвол". Мужчине из-за ID-карты пришлось трижды ездить в другой город

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Житель Руйиены Юрис Озолс решил помочь соседу с оформлением документа, удостоверяющего личность. Ближайшее отделение Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), где мужчина мог оформить его, находится в Валмиере. Однако он не подозревал, что из-за одного удостоверения ему придется ездить в Валмиеру трижды, сообщает передача 4. studija.

В первый приезд в Валмиеру мужчине отказали, поскольку он не зарегистрировался для посещения онлайн. "Нельзя, отправляйте заявку онлайн, после этого вам нужно явиться в то отделение, где вы зарегистрированы, и тогда вам назначат день, когда нужно приезжать за паспортом", - сказали Озолсу в валмиерском PMLP.

"Такой произвол. В Валмиере сидят четыре дамы, приезжает мужчина из деревни, и его не принимают. Когда звонил по телефону - отказали. Можно только электронно записаться. Не знаю, что те четыре дамы там делают", - рассказал Озолс, не понимая, почему нельзя организовать все, как в CSDD, где заранее визит регистрировать не нужно.

Из-за одной ID -карты мужчина накатал почти 300 км, на что потратил не только много времени, но и денег.

PMLP признает, что в этом случае произошла ошибка в коммуникации. "Наша обычная практика такова, что мы определенно не выгоняем клиентов и стараемся записать их на следующее свободное время", - объясняет представитель PMLP Мадара Пуке.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)


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