"Такой произвол". Мужчине из-за ID-карты пришлось трижды ездить в другой город

В первый приезд в Валмиеру мужчине отказали, поскольку он не зарегистрировался для посещения онлайн. "Нельзя, отправляйте заявку онлайн, после этого вам нужно явиться в то отделение, где вы зарегистрированы, и тогда вам назначат день, когда нужно приезжать за паспортом", - сказали Озолсу в валмиерском PMLP.

"Такой произвол. В Валмиере сидят четыре дамы, приезжает мужчина из деревни, и его не принимают. Когда звонил по телефону - отказали. Можно только электронно записаться. Не знаю, что те четыре дамы там делают", - рассказал Озолс, не понимая, почему нельзя организовать все, как в CSDD, где заранее визит регистрировать не нужно.

Из-за одной ID -карты мужчина накатал почти 300 км, на что потратил не только много времени, но и денег.

PMLP признает, что в этом случае произошла ошибка в коммуникации. "Наша обычная практика такова, что мы определенно не выгоняем клиентов и стараемся записать их на следующее свободное время", - объясняет представитель PMLP Мадара Пуке.