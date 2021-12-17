Взятка в два миллиона депутату: известен подозреваемый, но он все отрицает

На этой неделе председатель правления AS Rīgas namu apsaimniekotājs Трубко после пресс-релиза KNAB агентству LETA отверг свое участие в упомянутом процессе. Он утверждал, что не знал об этом деле и что его отчет о доходах показал, что у него не было миллионов евро.

Через день Трубко добавил, что никакая другая компания, которой он управлял, к этому не причастна. Он подчеркнул, что латвийский закон не допускает передачу муниципальной собственности в концессию.

Согласно информации Firmas.lv, Трубко с весны 2018 года является председателем правления AS Rīgas namu apsaimniekotājs. Он также указан как реальный бенефициар компании. В прошлом году оборот компании составил 2 613 229 евро, а прибыль - 244 124 евро. В 2019 году оборот Rīgas namu apsaimniekotājs составил 2 340 139 евро, а прибыль - 57 725 евро.

Информация на сайте KNAB показывает, что Трубко поддерживал две партии в период с 2002 по 2013 год, пожертвовав в общей сложности 49 904 евро. Предприниматель сделал пожертвование Партии реформ (Партии реформ Затлерса) и Латвийской социал-демократической рабочей партии, некогда находившейся у власти в Рижской думе.

Согласно закону, в ближайшее время прокуратура примет решение о привлечении Трубко к уголовной ответственности. Закон также позволяет прокуратуре принимать решение о закрытии уголовного дела или о возврате дела с указанием о необходимости дальнейшего расследования.

На этой неделе KNAB объявил, что согласно свидетельствам, председатель правления акционерного общества предложил депутату Рижской думы взятку в размере 2,1 миллиона евро для победы в тендере и принятия на себя часть домов Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). Предложение о взятке было сделано в этом году, но конкретный месяц не раскрываются.

Также в ходе досудебного расследования KNAB установила, что предприниматель указал должностному лицу, какие условия концессионного конкурса будут для него благоприятны.

В день объявления Коссович сообщил журналистам, что ему была предложена взятка, и он проинформировал об этом KNAB. На вопрос LETA, предлагал ли взятку глава Rīgas namu apsaimniekotājs, Коссович призвал задать эти вопросы правоохранительным органам.

Депутат заявил, что всю свою короткую политическую жизнь посвятил созданию политики, которую нельзя купить, и будет придерживаться этого принципа.

Также весной этого года LETA сообщило, что AS Rīgas namu apsaimniekotājs предложил в экспериментальном порядке взять на себя некоторые дома RNP.