LTRK готова потребовать отставки Павлютса

По мнению LTRK, такие ограничения представляют собой "политику распространения Covid-19 в секторе торговли", поскольку не сокращают контакты между людьми; напротив, облегчают перемещение людей в те торговые точки, которые в этот момент работать, что создает несравнимую пропорцию между количеством людей в магазине и в очередях снаружи.

В организации считают, что это особенно актуально перед праздниками, когда люди покупают подарки на Рождество и Новый год.

"Самая большая ошибка - неправильная политика антикризисного управления, основанная не на данных и аргументах, а вот уже два года только на ощущениях", - говорит председатель правления LTRK Янис Эндзиньш.

В LTRK считают неправильным, что страна во время пандемии управляется политически, а не основываясь на указаниях экспертов и анализе данных.

Неспособность прислушаться ко мнению экспертов в данной области и последующие некомпетентные решения стали обыденностью, а закрытие торговых центров на выходные и выдача заказанных в интернете товаров на улице являются еще одним доказательством того, что все это делается с осознанием бессмысленности принимаемых решений.

LTRK отмечают, что мнение о неправильности принятых ограничений звучали и со стороны экспертов в сфере здравоохранения.

Представители организации считают, что Минздрав не берет в расчет два очень важных критерия в контексте открытия торговых центров на выходных и в праздники.

Во-первых, в больших торговых центрах все помещения оборудованы всеобщей системой вентиляции, что автоматически обеспечивает их проветривание. Измерения CO2 показывают, что качество воздуха в торговых центрах лучше, чем в небольших торговых местах.

Во-вторых, если в торговые центры могут войти только люди с Covid-сертификатом, то нет разницы, работают центры в рабочие дни или на выходных, считают в LTRK.

По мнению LTRK, всем магазинам, которые находятся в торговых центрах, нужно разрешить работать и на выходных, чтобы уменьшить искажение конкуренции и разное отношение к работникам сферы торговли, которые честно платят налоги.