В конце февраля на Рижский вокзал нельзя будет зайти со стороны рынка

Пешеходное движение будет закрыто между путями ?? 5 и 6, поэтому, чтобы подойти к поездам со стороны Центрального рынка, пешеходам придется пройти по улице Гоголя или Дзирнаву. Линде сообщил, что путь в итоге станет длиннее примерно на 50-100 метров.

Линде сказал, что начнется снос конструкций на южной стороне обоих туннелей, однако пешеходное движение не будет ограничено так долго, насколько это будет возможным, а работы на полотне над туннелями не планируется проводить до конца февраля.

Тоннель "B", в котором 2 декабря провалилась шахта над служебными помещениями кафе, по-прежнему закрыт для пешеходного движения. Линде сообщил, что компания BeReRix уже подала в строительную информационную систему всю необходимую документацию и ожидает решения ответственных органов по разрешению эксплуатации туннеля.

Линде прогнозирует, что открытие туннеля "B" произойдет не позднее начала января. Затем туннель будет доступен для движения пешеходов в течение двух месяцев.

"Несущие конструкции и перекрытия туннелей станции надежны, не повреждены и не опасны. В результате аварии были повреждены только металлические кровельные листы над проваленной шахтой", - подчеркнул Линде.

Ингрида Сипола, директор по аренде Linstow - компании, управляющей торговым центром Origo, - сообщила, что все арендаторы помещений в туннелях станций "А" и "B" проинформированы вовремя.

Сипола сказала, что части арендаторов Linstow предлагает другие помещения, а с той частью, для которой продолжение коммерческой деятельности в туннелях вокзала не было существенным, договоры расторгнуты. Сипола подчеркнула, что предстоящие изменения не вызвали проблем с арендаторами.

В полное товарищество BeReRix объединились бельгийская строительная компания Besix Group, латвийская строительная компания Rere būve и итальянская строительная компания Rizzani de Eccher с целью реализации значительной части проекта Rail Baltica - проектирования и реконструкции комплекса Рижского центрального железнодорожного вокзала, проектирования и строительства железнодорожного моста через Даугаву с колеей европейского стандарта, железнодорожной насыпи и прилегающей инфраструктуры.

Как сообщалось, проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейского стандарта от Таллина до литовско-польской границы, которая свяжет страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию с колеей шириной 1435 мм протяженностью 870 километров, которая позволит поездам двигаться со скоростью до 240 километров в час.