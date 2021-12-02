Фото, видео ⟩ Обрушение потолка на Рижском вокзале: все, что нужно знать

Вызов был получен в 14:22. Инцидент произошел в туннеле B комплекса зданий.

По данным VUGD, один человек после происшествия обратился к медикам.

Место происшествия огорожено, работают ответственные службы. Как выяснил TVNET, территорию охраняет служба охраны Latvijas dzelzceļš.

По словам главы отдела корпоративных отношений Pasažieru vilciens Эгила Крутова, движение поездов было временно задержано, но возобновлено в 15:45.

Галереи: Место происшествия

🇱🇻 Centrālās stacijas tunelī #Rīga #Latvija kafejnīcai iegruvuši griesti. Cietis 1 cilvēks. 100 cilvēki evakuēti. Teritorija ierobežota. pic.twitter.com/iwlAh9Rmxi — BreakingLV (@breakinglv) December 2, 2021

По данным Службы неотложной медицинской помощи, на месте происшествия сейчас дежурят две бригады медиков, но пока обследован только один человек.

Обрушение произошло над кафе Sala

Факт обрушения потолка подтвердили представители управляющего зданием вокзала SIA Linstow. Это произошло в кафе Sala.

В настоящее время часть коммерческой зоны туннелей A и B закрыта из соображений безопасности. Linstow запросит подробную информацию о происшествии и его причинах у владельца здания - VAS Latvijas dzelzceļš.

По словам представителя осуществляющей проект Rail Baltica компании BeReRix Джоэля Силвы, повреждения локальные, вокзал продолжает работать без перебоев. В настоящее время на месте аварии работают инженеры-строители, чтобы оценить степень ущерба, предотвратить любые риски и безопасно убрать строительную технику из зоны аварии.

По предварительным оценкам, потолок обрушился из-за того, что строительная техника прошла над скрытой и нигде не задокументированной вентиляционной или аналогичной шахтой.

Управляющая компания сети кафе и кондитерских Sala SIA Nomeda не пожелала комментировать произошедшее.

Учитывая, что строительные работы создают меньшую нагрузку, чем расположенные здесь ранее железнодорожные пути, причины аварии тщательно анализируются, чтобы принять решение о дальнейших действиях. "Текущий приоритет BeReRix - безопасность на участке и его разграничение", - говорит Силва.

В товариществе BeReRix объединились бельгийская строительная компания Besix Group, латвийская строительная компания Rere būve и итальянская строительная компания Rizzani de Eccher. Их цель - реализация значительной части проекта Rail Baltica - проектирование и реконструкция комплекса Центрального железнодорожного вокзала Риги, проектирование и строительство железной дороги и железнодорожного моста европейского стандарта через Даугаву, а также набережной и прилегающей инфраструктуры.

LDz свяжется со страховыми компаниями

VAS Latvijas dzelzceļš в связи с произошедшим свяжется со страховыми компаниями, отметила представитель Latvijas dzelzceļš Тейка Лапса.

Latvijas dzelzceļš владеет коммерческими помещениями в туннеле B. Суть обращения - возмещение убытков.