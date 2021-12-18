Ничего об Украине без Украины: Запад ответил на проект России о нерасширении НАТО на восток

При этом НАТО выражает готовность к диалогу с Россией и предлагает провести новое заседание Совета Россия–НАТО.
Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг прокомментировал документы уже в пятницу. Он отметил, что в НАТО “ясно дали понять, что Россия должна предпринять конкретные шаги по снижению напряжения, а мы готовы работать над мерами по укреплению доверия”.
Как отреагировала Украина?
В МИД Украины заявили, что "только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе".
В украинском МИД также представили свои требования к России - среди них выполнение Минских договоренностей и решений, принятых в Нормандском формате. Москва и Киев трактуют их по-разному и обвиняют друг друга в отказе их исполнять.
"Подчеркиваем общепризнанный факт - главной проблемой безопасности в евроатлантическом пространстве сейчас является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях. Именно сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте", - сказал представитель МИД Украины Олег Николенко.
“Понимают ли [в России], что эти инициативы невозможны, и потому не ожидают никакой позитивной реакции от Соединенных Штатов, или они хотят превратить эти переговоры в большую пиар-кампанию?”, - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Washington Post.
Кулеба выразил надежду, что США и НАТО решительно отвергнут предложения России.
Версии экспертов
При выборе времени для того, чтобы добиваться гарантий своей безопасности, Москва могла рассчитывать на относительную слабость Украины, фокус Запада на пандемии и других проблемах и беспокойство США относительно угрозы Китая захватить Тайвань, сказал в разговоре с New York Times Сэмюэл Грин, директор Института России в Королевском колледже Лондона.
Издание также приводит мнение бывшего сотрудника Госдепартамента США, а ныне исследователя корпорации RAND Сэмюела Шарапа. Он считает, что Россия выставляет заведомо неприемлемые требования, чтобы запутать дипломатический процесс вокруг присутствия своих войск у границ Украины.
“Дипломатия требует компромиссов и гибкости, - сказал эксперт. - Она обычно предполагает отказ от публичных ультиматумов. По сути, это не дипломатия. Это противоположность дипломатии”.
Историк Сергей Радченко, профессор Университета Джона Хопкинса, сравнил опубликованные в пятницу предложения с мирными инициативами советских лидеров, которые были рассчитаны на то, чтобы другая сторона их отвергла.
“На самом деле, эти предложения настолько нереалистичны, что сложно представить, чтобы МИД России действительно верил, что кто-то может воспринимать их серьезно”, - написал историк в “Твиттере”.
Директор московского центра Карнеги Дмитрий Тренин предположил, что Россия решила опубликовать свои предложения потому, что понимает - Запад вряд ли их примет.
“Скорее всего, это гамбит в начале игры. Кремль всерьез не верит, что США согласятся на эти условия, но надеется выбить частичные уступки”, - цитирует британская газета Times Андрея Кортунова, директора Российского совета по международным делам.