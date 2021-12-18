Депутат Рижской думы: проблемы с уборкой улиц вызвали необдуманные изменения правил

Согласно новым нормам, тротуар не освобождается от снега полностью. Вычищаются узкие тропинки, вокруг которых образуются валы снега.

В Латвии зимой снег часто тает за день, а ночью замерзает. Из-за валов снега вода не может стечь, собирается на почищенных дорожках и за ночь замерзает, превращая улицы в каток, сказал Фальков.

Тем более, депутаты думы, которые начали борьбу против посыпания улиц солью, добились запрета этой практики, поэтому посыпать тротуары солью больше нельзя. В результате соль больше не растопляет снег, он притаптывается и превращается в лед, считает депутат думы.

Хорошим примером является тротуар на улице Барона около Верманского сада. В этом месте рядом находится велодорожка и тротуар. Во время сильного снегопада велодорожку чистили и посыпали солью, а тротуар рядом с ней не посыпали. В этом месте снег не растаял, был притоптан, и поэтому, чтобы не упасть, пешеходы передвигались по велодорожке.