De Facto: Поправки к закону позволят приватизировать дюны в Юрмале

В Юрмале, в Дубулты, между пляжем и бывшей гостиницей Rīgas līcis находятся принадлежащие государству дюны. Через них проходят прогулочные тропинки юрмалчан. Согласно документам, на территории также расположены пропускной пункт, навес и летний душ.

Эти три старые постройки раньше принадлежали Latvijas gāze, Ventspils nafta и Latvijas kuģniecība, но этим летом их перекупила компания Эстеркина EM Investments. За будки было заплачено полмиллиона евро. Тогда же компания приобрела у гостиницы Rīgas līcis за 5,5 миллиона евро другое старое здание, которое находится на соседнем участке.

Все говорит о серьезных намерениях развивать территорию. Но постройка разрешена только на бывшей территории старой гостиницы. Дюны, на которых растут сосны - природная зона.

Однако депутат оппозиции Юрмальской думы и представитель общества защиты Юрмалы Улдис Кронблумс встревожен возможной застройкой дюн.

"Эта территория - от Дубулты, от улицы Кляву - историческое место прогулок жителей. В итоге печально будет, если в очередной раз попытаются поменять зонирование и ее можно будет застроить".

Причиной волнения стало то, что компания Possessor попросила думу для нужд приватизации сообщить, каково назначение этой земли. Новый хозяин построек интересовался арендой или покупкой земли.

В мае вступают в силу поправки к Закону о лесе, которые позволяют владельцам построек по решению правительства приватизировать более крупные участки земли с лесом, чем было разрешено ранее, если, например, раздел участка земли недопустим. Тем временем Юрмальская дума этим летом проинформировала, что этот участок дюн нельзя разделять.

Руководитель отдела недвижимости Possessor Дарья Иванова пояснила, что сейчас есть основания рассматривать те предложения о приватизации, в которых в составе приватизируемого объекта есть лес. Это относится и к упомянутому имуществу в Юрмале.

Она рассказала, что Possessor планировала подготовить проект указа Кабмина о приватизации и направить его на рассмотрение. Но от нескольких депутатов Юрмальской думы было получено предложение отдать имущество самоуправлению. Поэтому Possessor будет просить думу ответить официально: собирается ли самоуправление получить эти три с половиной гектара леса.

"В случае, если от Юрмальской думы будет получено соответствующее решение, мы будем продвигать проект указа о передаче земли Юрмальскому самоуправлению", - заявила Иванова.

Это значит, что Юрмальской думе теперь надо будет решать, хочет ли она получить землю. В противном случае на нее будет претендовать компания владельца Rietumu banka.

Председатель Юрмальской думы Гатис Трукснис (ZZS) сказал, что есть препятствия для передачи имущества. В свою очередь депутат оппозиции Кронблумс уверен, что нельзя разрешать приватизировать землю, так как частный собственник может построить там, например, курортный объект, чтобы окупить ее стоимость.