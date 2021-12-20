Пн, 20.12.2021
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Гундарс Заранс, многодетный отец

На Филиппинах тайфун Rai унес уже более 200 жизней

ФОТО: AFP/SCANPIX

Число погибших в результате тайфуна Rai на Филиппинах превысило 200, пишет dpa.

По последним данным, стихия унесла жизни 208 человек, еще 52 считаются пропавшими без вести.

В центральной части страны и южных провинциях, где бушевал тайфун, свое жилье были вынуждены покинуть более 480 000 человек.

Галерея: Тайфун на Филиппинах

Разрушено или повреждено большое количество зданий, местами прервано электроснабжение и связь, повалены деревья, уничтожены сельскохозяйственные площади, затоплены поселки.

В пострадавшие в результате стихии направлены грузы помощи. Туда направились также спасатели и медики.

Галерея: Тайфун на Филиппинах


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