Пн, 20.12.2021
И дальше получается так, что, грубо, мы все в большом дерьме Михаил Барташевич, глава SIA ​​Latgalija и член правления Латвийской ассоциации строителей
Михаил Барташевич, глава SIA ​​Latgalija и член правления Латвийской ассоциации строителей

Видео ⟩ Павлютс: бустерная доза может быть доступна через три месяца после вакцинации

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ФОТО: Ieva Ābele, Saeima

Бустерная вакцинация против Covid-19 в будущем может быть доступна через три месяца после завершения базового курса вакцинации, заявил сегодня министр здравоохранения Даниэль Павлютс после встречи коалиции.

В связи с этим планируется сократить срок для получения бустерной прививки, и официальное решение по этому вопросу может быть принято завтра, 21 декабря, отметил Павлютс.

По словам министра здравоохранения, бустерная доза вакцины особенно рекомендуется тем, кто больше подвержен риску развития Covid-19.

Как сообщалось ранее, чуть более десятой части населения Латвии, вакцинированного против Covid-19, уже получили дополнительную вакцину против Covid-19, согласно данным Национальной службы здравоохранения.

Охват населения бустерной вакцинацией в целом достиг 10,16% - дополнительно против Covid-19 привились 191 246 человек.


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