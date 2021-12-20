Видео ⟩ Павлютс: бустерная доза может быть доступна через три месяца после вакцинации

В связи с этим планируется сократить срок для получения бустерной прививки, и официальное решение по этому вопросу может быть принято завтра, 21 декабря, отметил Павлютс.

По словам министра здравоохранения, бустерная доза вакцины особенно рекомендуется тем, кто больше подвержен риску развития Covid-19.

Как сообщалось ранее, чуть более десятой части населения Латвии, вакцинированного против Covid-19, уже получили дополнительную вакцину против Covid-19, согласно данным Национальной службы здравоохранения.