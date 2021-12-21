Эпидемиологи не видят причин для отставки Павлютса

Напомним, что именно министр здравоохранения при решительной поддержке премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") до сих пор не допустил ослабления ограничений на торговлю, в отличие, например, от министра экономики Яниса Витенбергса ("Национальное объединение"), который выступает за "более свободный" режим. Опрошенные газетой Diena эпидемиологи в этой связи не видят оснований для отставки министра здравоохранения.

Они также отмечают, что заявление LTRK о том, что запрет на посещение торговых центров в выходные дни увеличивает риск распространения Covid-19, не соответствует действительности.

LTRK отмечает, что "ограничение, введенное правительством с целью запретить предоставление торговых услуг в торговых центрах в выходные и праздничные дни, не достигает поставленной цели - сократить контакты между людьми. Наоборот: это направляет потоки людей в те небольшие торговые точки, которым разрешено работать, создавая очереди у магазинов".

Председатель правления LTRK Янис Эндзиньш указывает:

"К сожалению, во время этого кризиса мы привыкли к тому, что Министерство здравоохранения вообще не учитывает экономическое влияние при принятии решений.

Принимаемые решения по ограничению торговли не только наносят удар по экономике, но и на самом деле стимулируют, а не сокращают распространение коронавируса. Уже два года подряд политика ограничений базируется на ощущениях, а не на данных и аргументах".