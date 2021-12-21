Вт, 21.12.2021
Я позвонила начальнику криминального отдела полиции. Начальник сказал, что я не его работодатель, чтобы сейчас предоставлять мне отчет. И потом добавил: "Вы просто хотите хайпа". Анастасия Федорова, журналистка, жертва секс-травли
Анастасия Федорова, журналистка, жертва секс-травли

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Билли Айлиш призналась, что просмотр порно с 11 лет разрушил ее мозг

Билли Айлиш ФОТО: Reuters/ScanPix

20-летняя американская певица Билли Айлиш рассказала, что столкнулась с порнографией в раннем возрасте и это повлияло на ее психику. Об этом она призналась в студии The Howard Stern Show.

Билли сказала ведущему программы Говарду Стерну (Howard Stern): "Как женщина я считаю, что порно - это позор".

"Честно говоря, раньше я много смотрела порно. Я начала смотреть его, когда мне было лет 11", - призналась Айлиш.

"Это по-настоящему разрушило мой мозг, я чувствую себя совершенно опустошенной тем, что смотрела так много порно. Когда я начинала заниматься сексом, я не говорила "нет" плохим вещам. Я думала, что они должны мне нравиться", - объяснила она.

Билли Айлиш отметила, что ее злит любовь людей к порнофильмам. Певица злится и на себя, что раньше считала это нормальным.

Ранее Билли Айлиш включила в свой новый альбом Happier Than Ever песню Male Fantasy. В тексте говорится, что певица переживала расставание с любимым и смотрела порно. 

Видео: Билли Айлиш - Male Fantasy


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